La flamme olympique arrivera sans grande cérémonie au Japon

Le président du comité organisateur, Yoshiro Mori, a précisé vendredi que le groupe de 140 enfants qui devait se rendre en Grèce pour assister au départ de la flamme ne fera pas le voyage.

La cérémonie traditionnelle à Olympie est prévue le 12 mars. Une fois le relais grec terminé, la flamme sera ensuite expédiée par avion au Japon le 20 mars.

Elle doit arriver à Miyagi dans le nord du pays, sur une base de la force d'autodéfense japonaise.

Le relais de quatre mois commencera le 26 mars dans la préfecture de Fukushima, située à environ 250 km au nord-est de Tokyo.

Il se conclura le 24 juillet au nouveau stade national de Tokyo.

Yoshiro Mori n'a pas parlé d'autres changements. Il a été de nouveau questionné au sujet de l'ouverture des Jeux le 24 juillet.

Il n'est pas prévu de reporter les Jeux , a-t-il dit.

Le Comité international olympique et le comité organisateur ont répété à maintes reprises que les JO commenceront à la date prévue.

Les virologues disent toutefois qu'il est impossible de prédire aujourd'hui si la propagation du virus permettra d'allumer la flamme au stade olympique le 24 juillet.

Douze décès au Japon ont été attribués au virus.

La Chine fait état de plus de 3000 décès en raison du virus et compte toujours plus de 80 % des cas dans le monde, bien qu'on enregistre une augmentation de l'épidémie en Italie, en Iran et en Corée du Sud.

Une épreuve-test sans spectateurs

Malgré la propagation du virus, les organisateurs des Jeux de Tokyo ont pu organiser une épreuve-test.

Ils ont autorisé un événement d'escalade, vendredi, sans les meilleurs athlètes du monde et sans spectateurs. Ce sont des athlètes amateurs qui ont essayé les installations.