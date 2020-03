Le mode d’emploi de Marc Bergevin

BILLET - Quand Marc Bergevin a persuadé Geoff Molson de tourner la page et de « réinitialiser » au printemps de 2018, je suis d’avis que son seul sourire et sa bonne volonté n’ont pas suffi à convaincre le président. Il fallait un plan. Et Bergevin exerce peut-être, tout simplement, celui auquel il a contribué à Chicago.

Ça énerve quelques collègues et de nombreux partisans que Marc Bergevin se soit constitué une banque de 14 choix au repêchage pour juin prochain. On souhaite qu’il en échange quelques-uns pour renforcer l’équipe. Mais le nombre a donné raison aux Blackhawks de 2001 à 2011.

113 contre 74

De 2001 à 2011, les Blackhawks ont repêché 113 joueurs. Au cours de cette période, l’organisation du Canadien n’a parlé que 74 fois (dont 60 pour Trevor Timmins, embauché en 2003).

Faites le calcul. C’est 39 choix de plus pour les Blackhawks, qui ont raté les séries six fois en sept ans après avoir fait le virage repêchage.

Cela dit, même dans un art aussi subtil et incertain que le repêchage, se donner 40 choix de plus que les autres, c’est mettre les chances de son côté. Et ça a fini par payer.

Pas meilleurs, les Hawks

Quand on regarde le taux de succès du système de recrutement des Blackhawks au cours de cette période, on ne constate rien d’exceptionnel. Leurs recruteurs se sont trompés quatre fois sur cinq, comme tout le monde. Mais au nombre, ils ont tout de même renfloué la caisse.

Deux joyaux et des pépites

En cours de route, les Blackhawks ont repêché deux joyaux à des positions très avantageuses : Jonathan Toews au troisième rang en 2006 et Patrick Kane au tout premier rang en 2007. Repêcher dans les trois premiers, ça aide, c’est indéniable.

Jonathan Toews, des Blackhawks de Chicago Photo : Getty Images / Claus Andersen

C’est avec l’ensemble de leurs sélections que les Hawks ont bâti l’équipe qui a enlevé la Coupe en 2010. Dans cette formation, il y avait quatre de leurs choix de premier tour (Kane, 1er en 2007, Toews, 3e en 2006, Cam Barker, 3e en 2003, et Brent Seabrook, 14een 2003). Il y avait aussi six sélections faites à des tours subséquents et cinq joueurs obtenus contre des joueurs qu’ils ont repêchés et utilisés comme monnaie d’échange.

C’est dire que 15 des membres de l’équipe championne de 2010 étaient issus directement ou indirectement de ce repêchage intensif effectué par l’équipe.

Patrick Kane Photo : AP Photo/Charles Rex Arbogast

On a ajouté un Marian Hossa, un Brian Campbell et un John Madden par le marché des joueurs autonomes. On a développé un Brent Sopel et un Antti Niemi. Et bingo!

2013 et 2015

Deux autres Coupes ont suivi en 2013 et 2015. Le noyau était constitué. Et on comblait les départs avec le même bassin de repêchage. Marcus Kruger, Corey Crawford, Andrew Shaw, Brandon Saad, tous repêchés entre 2001 et 2011, sont arrivés à maturité et ont pris la place qui leur revenait.

Bergevin a tout vu

Marc Bergevin s’est joint au personnel de recrutement des Hawks dans le milieu du processus, en 2005. En 2008-2009, il a passé une saison derrière le banc comme adjoint de Joel Quenneville. L’équipe était prête à éclore.

L’année suivante, il devient directeur du personnel puis assistant au directeur général. Il a vu l’aboutissement du processus. C’est le plus près qu’il se soit approché du paradis.

Il a pris des notes.

Toutefois, en 2012, il a quand même accepté la direction du Canadien, une équipe qui avait repêché 39 joueurs de moins que ses Hawks depuis 10 ans et qui ignorait jusqu’à l’orthographe du mot reconstruction.

Pour Marc Bergevin, ça s’épelle r-e-p-ê-c-h-a-g-e.