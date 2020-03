Racing Point travaille à bien comprendre la nouvelle RP20

L'équipe analyse en ce moment à l'usine de Silverstone toutes les données recueillies à Barcelone, et tous les voyants sont pour l'instant au vert.

Les essais présaison ont montré que la RP20 était performante et fiable.

La concurrence, agacée par les chronos de Lance Stroll et de Sergio Pérez, a pointé la RP20 comme étant une copie de la Mercedes-Benz W10 de 2019.

Lance Stroll sur le circuit de Barcelone dans sa RP20. Photo : Getty Images / Rudy Carezzevoli

L'équipe Racing Point s'est défendue en disant qu'elle avait simplement suivi la même philosophie aérodynamique que Mercedes-Benz, son partenaire technique.

Je dirais que nous en sommes encore au stade de l'expérimentation , a dit Andy Green au magazine Racer. On évalue de nombreux réglages.

C'est une voiture très différente de celle de 2019, la RP01. Donc, comme on s'y attendait, ça prend du temps pour comprendre les réglages à apporter pour s'adapter à des conditions météo et de piste précises, aux particularités des pneus et des circuits.

Nous sommes à mi-chemin dans le travail à faire pour bien la comprendre , a ajouté Andy Green.

Jusqu'à maintenant, ça va. La voiture réagit à ce qu'on essaie dans les réglages, et ça, c'est bon signe. Les pilotes la contrôlent bien, et se sentent à l'aise à la piloter.

Sergio Pérez dans la RP20 de l'équipe Racing Point Photo : Racing Point / Steven Tee

En Espagne, Pérez et Stroll ont pu tourner aussi sur piste mouillée et par grand vent

Quand les conditions ont été plus difficiles à Barcelone, la voiture nous a envoyé des signaux rassurants , a mentionné Andy Green.

La RP20 semble confirmer en piste les données enregistrées en simulateur et dans la soufflerie de Mercedes-Benz.

Je mentirais si je vous disais que nous sommes inquiets. Non, nous sommes confiants , a-t-il lancé.

Les pilotes connaissaient les résultats des simulations, et ils n'ont pas été surpris en piste à Barcelone, ce qui est bon signe , a affirmé Andy Green.

Développement limité

Il a également révélé que le développement de la RP20 s'arrêterait rapidement en raison de la nouvelle réglementation technique pour 2021 qui obligera les équipes à se concentrer dès l'été sur les voitures de l'année prochaine.

C'est pour cela que nous voulons démarrer cette saison du bon pied, a dit Andy Green. Car ce sera difficile de faire progresser la RP20 après la mi-saison en raison du travail à faire pour 2021.