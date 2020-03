Mika Zibanejad inscrit cinq buts et mène les Rangers à la victoire

Associated Press

Mika Zibanejad a égalé un record d'équipe jeudi en marquant cinq buts, dont celui qui a fait la différence en prolongation, et les Rangers ont vaincu les Capitals de Washington 6-5, à New York.

Zibanejad est devenu le deuxième joueur dans l'histoire de la LNH à inscrire son cinquième but d'un match en prolongation. Sergei Fedorov avait accompli l'exploit le 26 décembre 1996 avec les Red Wings de Détroit, également contre les Capitals.

Don Murdoch, le 12 octobre 1976, et Mark Pavelich, le 23 novembre 1983, sont les autres joueurs à avoir marqué cinq buts lors d'une même rencontre dans l'uniforme des Rangers.

Le 38e but de Zibanejad cette saison a permis aux New-Yorkais de mettre un terme à une série de trois défaites. Il a reçu une passe d'Artemi Panarin et s'est présenté seul devant le gardien Ilya Samsonov, qu'il a déjoué du revers.

Zibanejad est aussi le premier centre des Rangers à marquer au moins 35 buts dans une saison depuis Eric Lindros en 2001-2002.

Tony DeAngelo a récolté un but et deux aides, Panarin a accumulé trois passes et Alexandar Georgiev a effectué 29 arrêts pour les Rangers.

Alex Ovechkin a réussi un doublé, forçant la présentation d'une quatrième période lorsqu'il a fait bouger les mailles du filet avec 43 secondes à faire en temps réglementaire.

Ilya Kovalchuk a inscrit sa première réussite avec les Capitals et a obtenu une aide, tandis que Carl Hagelin et Garnet Hathaway ont aussi marqué. Samsonov a stoppé 33 tirs.

Les Capitals ont accordé trois buts ou plus lors d'un 10e match de suite pour une première fois depuis la campagne 2006-2007.