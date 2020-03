Une cycliste canadienne allègue avoir été agressée sexuellement par un thérapeute

La cycliste de 21 ans s'est jointe à l'équipe Doltcini-Van Eyck Sport en 2017 et elle allègue qu'elle a été agressée dès son premier massage dans la formation, alors commanditée par Lares-Waowdeals.

Nous avions toutes entre 16 et 18 ans. C’était mon premier massage avec lui. Il est monté le long de mes jambes, très haut, et a passé son doigt sur mon sexe, tout du long. Je portais une culotte, ce n’était pas sur ma peau, mais cela m’a semblé une pratique étrange, a-t-elle raconté au Monde, samedi dernier.

Les agressions sexuelles se seraient poursuivies dans les jours suivants, affirme-t-elle, et l’individu lui a également envoyé des photos d’elle prises lors des repas avec des messages à caractère intime.

Le directeur de la formation, Marc Bracke, a expliqué à La Presse canadienne dans un courriel que Coles-Lyster avait informé l’équipe qu’elle ne se sentait pas en sécurité à proximité de cet individu « parce qu’il la harcelait avec ses messages et ses photos... J’ai pris le tout avec sérieux en tant que gestionnaire. »

Je n’en ai pas parlé pendant un moment, a raconté Coles-Lyster en entrevue téléphonique avec La Presse canadienne. Je ne savais pas l’effet que ç’aurait sur moi. On considère toujours notre carrière future. Il y a toujours cette idée de ne pas être crue alors qu’on essaie de comprendre ce qu’il vient de se passer.

Ç’a pris plus d’une année pour qu’elle se sente capable de s’ouvrir sur l’abus qu’elle aurait subi et qu’elle en parle à un psychologue, entre autres.

J’avais tout balayé en dessous du tapis et j’essayais juste de me concentrer sur courir, retourner en Belgique pour les courses et le faire bien parce qu’une si grande part de comment vous réussissez dans le sport semblent être ce que vous vous faites en Europe , relate la Canadienne, qui a depuis quitté l’équipe belge et fait carrière sur la piste, où elle a gagné deux médailles lors des derniers Jeux panaméricains.

C’est en parlant avec sa coéquipière Sara Youmans qu’elle a décidé de prendre la parole publiquement.

Quand j’ai commencé à parler à Sara et qu’elle s’apprêtait à dévoiler son histoire, j’ai réalisé que c’était choquant combien il y a de gens qui ne réalisent pas ce qu’il se passe dans le cyclisme.

Ça m'a pris beaucoup de courage pour en parler publiquement parce que j'avais besoin d'accepter que ça s'était produit. Maggie Coles-Lyster

À la suite des révélations des deux athlètes, l’Union cycliste internationale a lancé une enquête formelle à propos de l’équipe belge, dimanche.

Coles-Lyster insiste sur le fait que les règlements internes des équipes professionnelles et nationales doivent être considérablement plus forts et que les recours doivent être plus accessibles.

Ce qui doit être implanté, probablement pas seulement dans le sport, mais pour tout le monde, c’est que les garçons et les filles doivent être éduqués à propos de ce qu'est le harcèlement sexuel. Ça commence avant que qui que ce soit devienne une victime, dit la cycliste de 21 ans. Ils doivent savoir à quoi ça ressemble et où aller si ça se produit. Il y a beaucoup de stigmates alors les gens n’en parlent pas assez.

Plusieurs personnes m'ont contacté et étaient vraiment surprises que ça se soit produit. Peut-être parce que le cyclisme est un sport considéré comme encore dominé par les hommes, ou je ne sais pas quoi, mais pour une raison ou l'autre, ils étaient surpris que ça soit arrivé. Maggie Coles-Lyster

Le directeur de la haute performance de Cyclisme Canada, Kris Westwood, a indiqué dans un courriel à La Presse canadienne être engagé dans le bien-être des athlètes et de leur assurer de pouvoir compétitionner dans un environnement sécuritaire.