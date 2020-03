Les marathons de Rome et de Paris victimes du coronavirus

En raison de la propagation du COVID-19, le marathon de Rome a été annulé et le marathon de Paris a été reporté au 18 octobre.

Le marathon de Paris, qui attire environ 60 000 athlètes, arpente les lieux emblématiques de la capitale (départ sur les Champs-Élysées, Opéra, Bastille, Bois de Vincennes, Notre-Dame, tour Eiffel, Bois de Boulogne), ne pourra donc pas avoir lieu comme à son habitude au printemps, mais plus de six mois plus tard.

Ainsi l'a décidé l'organisateur de l'événement, Amaury Sport Organisation (ASO) dans un communiqué.

Le Salon parisien de la course à pied, appelé Run Experience, prévu du 2 au 4 avril en marge de la course, est également reporté et aura lieu du 15 au 17 octobre.

Le marathon de Paris, l'un des grands événements sportifs de l'année dans la capitale française, s'ajoute ainsi à la liste des épreuves reprogrammées à cause du coronavirus, alors que la France compte jeudi 423 cas de contamination et 7 morts depuis janvier.

Le marathon de Rome, prévu le 29 mars, a, lui, été purement annulé.

Organiser un marathon demande un effort surhumain, alors devoir l'annuler à 24 jours d'avis, c'est crève-cœur , a réagi Daniele Quinzi, directeur du marketing du marathon romain, au réseau américain CNN.

L'annulation vient d'un décret gouvernemental, et c'est en réponse à la situation problématique de santé publique , peut-on lire dans le communiqué des organisateurs.

Le décret du gouvernement interdit tout rassemblement public et tout événement avec public d'ici au 3 avril.

L'inscription 2020 des participants sera valide pour l'édition 2021, et ils recevront deux médailles pour saluer leur persévérance et leur résilience .

Il y avait plus de 10 000 inscriptions pour l'édition 2020.

L'Italie est particulièrement touchée par la propagation du virus, qui a contaminé 3200 personnes à ce jour et fait 148 morts, selon les derniers chiffres du ministère italien de la Santé.