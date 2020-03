NFL : les joueurs voteront sur une nouvelle convention collective

La NFLPA a indiqué que les voix seraient acceptées jusqu'à 23 h 59 le 12 mars. Les 2000 membres auront donc une fenêtre d'environ sept jours et demi pour étudier le document de 439 pages et voter oui ou non. Pour que le contrat de travail soit entériné, il suffit d'avoir 50 % +1. Donc, si seulement 1000 bulletins de vote sont retournés, alors le syndicat aurait besoin de 501 voix positives pour ratifier l'entente.

Chaque joueur qui a versé des cotisations syndicales pendant la saison 2019 recevra un bulletin de vote. Les votes seront comptabilisés de manière confidentielle.

On ignore quelle sera l'issue du scrutin, puisque les joueurs obscurs sont plus nombreux que les étoiles. La proposition offrirait cependant d'importants gains pour les joueurs « ordinaires », puisque leur salaire serait majoré de 20 % dès la ratification du contrat de travail, portant le salaire minimum à 610 000 $. Celui-ci grimperait à 1 M $ d'ici 2029.

Le directeur général de la NFLPA, DeMaurice Smith, a mentionné la semaine dernière que la proposition devrait être acceptée.

Les propriétaires, eux, s’étaient prononcés en faveur de cette entente de principe, résultat de 10 mois de pourparlers, il y a deux semaines.

Une proposition contestée

Les 11 membres du comité exécutif de la NFLPA avaient initialement rejeté à 6 contre 5 l’accord avant de changer de position la semaine dernière pendant le camp d’évaluation des dépisteurs de la NFL à Indianapolis. Dans un vote serré, les représentants des 32 équipes ont voté en faveur de l’expédition des bulletins de vote à tous les membres du syndicat.

Comme les propriétaires se sont montrés inébranlables pour qu’un 17e match soit ajouté à la saison, les joueurs ont insisté pour avoir des garanties d’une part plus importante des revenus qui augmenteront avec l’ajout d’une rencontre au calendrier.

Plusieurs joueurs-vedettes ont parlé de façon catégorique contre cette proposition, dont Aaron Rodgers, Russell Wilson, J.J. Watt, Maurkice Pouncey et Stefon Diggs.

Ils s’opposent principalement au manque de rétribution et de protection relatives à ce match supplémentaire pour les joueurs.

Les nouvelles règles, si elles sont acceptées, prendront effet jusqu’en 2030.

La dernière fois que des matchs ont été annulés à cause d'un conflit de travail, c'était en raison de la grève des joueurs en 1987.