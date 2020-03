Lewis Hamilton évoque une fusion entre la formule 1 et la formule E

L'équipe Mercedes-Benz a présenté mercredi son plan d'action pour atteindre la neutralité carbone, et Lewis Hamilton en a profité pour envisager un avenir commun pour la formule 1 et la formule électrique.

La FE a été créée en 2014 par la FIA, soucieuse de « verdir » son image, avec des monoplaces équipées d'un moteur électrique.

Chaque saison qui passe, le même sujet revient: combien de temps la FE pourra vivre avant que la F1, elle aussi en mode hybride, ne l'oblige à fusionner?

Question de quelques années, disent les pilotes de F1. Mais personne ne veut l'évoquer publiquement, car la FIA tient à son championnat de FE pour des raisons d'image.

Alors, pour le moment, chaque championnat travaille de son côté à développer de nouvelles technologies.

Mais mercredi, le Britannique Lewis Hamilton a été le premier à évoquer un championnat commun, qu'il a même baptisé, la FE1.

Le Britannique était invité à s'exprimer dans le cadre de la présentation de l'objectif de neutralité carbone de Mercedes-Benz et de la maison-mère Daimler.

Daimler s’est engagée à être neutre en carbone en 2039, dès 2022 pour ses installations européennes. La neutralité carbone se faisant sous la forme d'une compensation au niveau des émissions globales.

Dès 2030, le géant allemand s'engage à ce que la moitié de ses véhicules vendus soient des véhicules hybrides rechargeables ou des véhicules 100 % électriques.

Enfin, l'équipe F1 Mercedes-Benz s'engage à être neutre en carbone beaucoup plus tôt, dès la fin de l'année 2020.

L'emblème de Mercedes-Benz sur la calandre d'un véhicule Photo : Reuters / Denis Balibouse

Lewis Hamilton dit haut et fort qu'il a changé drastiquement ses habitudes.

Il a vendu son jet privé Bombardier, ne se déplace dans son quotidien qu'en véhicule électrique, et n'accepte chez lui que du matériel recyclable.

Bien sûr que je voyage beaucoup, et que je fais de la course automobile, a-t-il expliqué. L'empreinte carbone est élevée en F1. Mais, il ne faut pas avoir peur d'exprimer ce que vous croyez être positif pour l'avenir.

Je tente de voyager moins durant l'année, et je privilégie les vols commerciaux, a-t-il rappelé. J'ai changé mes habitudes. Je mange vegan, j'ai vendu plusieurs de mes voitures, et chez moi (en Angleterre), je conduis une petite voiture électrique, et aux États-Unis, j'ai remplacé mes trois voitures par des modèles électriques.

Lors de la présentation des plans de neutralité carbone, Hamilton a évoqué le travail qui se fait en F1 pour le développement de technologies plus écoresponsables.

Nous utilisons maintenant un tiers de carburant en moins qu’avant. En 2021, avec la nouvelle réglementation, les F1 auront déjà l’air bien différentes, a-t-il expliqué. Je sais sur quel type de moteurs les ingénieurs travaillent, toujours de plus petits moteurs.

Les développements à venir vont être vraiment, vraiment intéressants , croit-il.

Toto Wolff félicite Lewis Hamilton à l'arrivée du Grand Prix du Canada en 2017. Photo : Getty Images / Mark Thompson

En F1, tout tourne autour des temps au tour, mais c'est surtout sur l’efficacité des voitures que nous travaillons , a pour sa part rappelé le directeur général de l'équipe F1 Toto Wolff.

Mercedes-Benz a été à l’avant-garde depuis plusieurs années, avec le développement de nos moteurs hybrides, de nos batteries et de nos systèmes de récupération d’énergie , a précisé M. Wolff.

Lewis Hamilton croit que la F1 sortira grandie de son travail de développement des technologies hybrides.

La F1, c’est vraiment le meilleur laboratoire que vous puissiez avoir pour pousser la technologie et les développements.

La F1 a joué un rôle de premier plan dans le développement de ce que vous voyez dans les voitures d’aujourd’hui, et pour la technologie qui est maintenant en formule E, affirme le Britannique. Et nous le sommes toujours.

Et il voit un rapprochement inévitable entre les deux championnats de la FIA.

La F1 deviendra peut-être un jour la FE1. Ça n’arrivera probablement pas durant ma carrière de pilote, mais, je pense que ce nouveau championnat aurait un très bel avenir , a-t-il conclu.

Mais il y a encore beaucoup d'opposition à ce que la F1 devienne un jour 100 % électrique. La FE1 n'est donc pas pour demain.