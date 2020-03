La FIA répond aux équipes pour expliquer l'accord confidentiel avec Ferrari

Les sept équipes, qui n'ont pas de contrat de collaboration technique avec Ferrari, ont mardi officiellement demandé à la FIA des explications dans un communiqué conjoint.

Dans sa réponse aux équipes, la FIA indique que « les investigations approfondies menées pendant la saison 2019 ont fait naître des soupçons selon lequel le groupe propulseur (PU) de la Scuderia Ferrari pourrait être considéré comme ne fonctionnant pas à tout moment dans les limites imposées par le règlement », indique la FIA.

Ferrari « a fermement rejeté » ces soupçons, précise la FIA.

Sebastian Vettel devant Charles Leclerc à Singapour Photo : Getty Images / Lars Baron

La FIA précise dans sa réponse « l'impossibilité matérielle de fournir des preuves non équivoques d'une violation » du règlement.

« Pour éviter les conséquences négatives qu'un litige de longue durée induirait », et en accord avec ses statuts, la FIA « a décidé de conclure un accord effectif et dissuasif avec Ferrari pour mettre fin aux procédures ».

Et la FIA de préciser qu'elle était dans son droit de conclure un accord confidentiel, car « la confidentialité des termes de l'accord de règlement est prévue par l'article 4 du Règlement Disciplinaire et Juridictionnel (RDJ) ».

Voici le communiqué de la FIA en intégralité :

« Suite à l'annonce faite hier par sept équipes de F1, la FIA souhaite apporter les précisions suivantes :

La FIA a procédé à une analyse technique détaillée de I'unité de puissance (PU) de la Scuderia Ferrari, comme elle est en droit de le faire pour tout concurrent du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA.

Les investigations poussées et approfondies menées au cours de la saison 2019 ont fait naître des soupçons selon lesquels le PU de la Scuderia Ferrari pourrait être considéré comme ne fonctionnant pas à tout moment dans les limites du règlement de la FIA. La Scuderia Ferrari s'est fermement opposée à ces soupçons et a réitéré que son PU a toujours fonctionné en conformité avec la réglementation.

La FIA n'a pas été pleinement satisfaite, mais a décidé qu'une action ultérieure ne permettrait pas nécessairement de trancher l'affaire en raison de la complexité de la question et de l'impossibilité matérielle de fournir des preuves non équivoques d'une infraction.

Afin d'éviter les conséquences négatives qu'un long litige entraînerait, surtout à la lumière de l'incertitude quant à l'issue de ces litiges et dans l'intérêt du championnat et de ses parties prenantes, la FIA, conformément à l'Article 4 (ii) de son Règlement Disciplinaire et Juridictionnel (RDJ), a décidé de conclure un accord de règlement effectif et dissuasif avec Ferrari pour mettre fin à la procédure.

Ce type d'accord est un outil juridique reconnu comme une composante essentielle de tout système disciplinaire et est utilisé par de nombreuses autorités publiques et autres fédérations sportives dans le traitement des litiges.

La confidentialité des termes de l'accord de règlement est prévue par l'Article 4 (vi) du RDJ.

La FIA prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger le sport ainsi que son rôle et sa réputation en tant que régulateur du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA. »

Cette clarification arrive six jours après la publication d'un communiqué le 28 février expliquant que la FIA avait conclu un accord avec Ferrari sur le fonctionnement de son moteur dont les termes devaient rester « confidentiels ».

À l'initiative de Mercedes-Benz, Racing Point, Red Bull, Renault, Alpha Tauri et Williams ont réclamé plus de transparence de la part de la FIA.

Le communiqué conjoint des sept équipes de F1 (en anglais) Photo : Racing Point

Plusieurs équipes avaient exprimé après la pause estivale de 2019 des soupçons sur la conformité du groupe propulseur utilisé par Ferrari, après un gain en vitesse en ligne droite particulièrement visible.

Ferrari avait obtenu six pole positions d'affilée au retour de la pause.

Avant le Grand Prix du Mexique, Red Bull avait ainsi demandé une clarification à la FIA sur la mesure du débit de carburant, limité par le règlement, en visant nommément Ferrari devant les médias. Et ce week-end là, la série de pole positions de Ferrari a pris fin.

La presse italienne s'impatiente

Selon La Republica, la FIA tente de masquer ses lacunes.

« Toute cette affaire montre les limites de la FIA, écrit Alessandro Rentico. Elle n'a pas les moyens de découvrir les dernières astuces techniques que mettent au point les ingénieurs des équipes.

« Le combat est inégal. Chaque nouveauté technique creuse le fossé entre l'autorité qui contrôle et les équipes, et ce sont ces dernières qui ont l'avantage. »

Selon La Gazzetta dello sport, la FIA attise le feu de la dispute.

« C'est la guerre, écrit Luigi Perna. Pour avoir le pouvoir, pour faire plus d'argent.

« Pourquoi imposer la confidentialité ? Peut-être parce que le détail de l'entente démontrerait à quel point Ferrari flirtait avec l'illégalité. Contre ce genre de guerre, la F1 est immunisée. »