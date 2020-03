Les qualifications de la Coupe Davis vont de l'avant malgré la menace du coronavirus

Malgré la menace du coronavirus, 24 pays se disputent vendredi et samedi 12 places pour la phase finale de la Coupe Davis en novembre à Madrid, où les attend déjà l'Espagne, tenante du titre.

Sont aussi qualifiés pour la phase finale les trois autres demi-finalistes de 2019, soit le Canada, la Russie et la Grande-Bretagne, ainsi que la France et la Serbie comme invitées.

Les rencontres de ces qualifications se déroulent quasiment selon l'ancien format de la Coupe Davis. Deux pays s'affrontent en élimination directe chez l'un des deux en cinq matchs soit deux simples vendredi, puis un double et deux simples samedi.

Chaque match se joue en deux manches gagnantes et les rencontres sont regroupées en deux jours.

La Croatie avec Marin Cilic, l'Australie sans Nick Kyrgios ni Alex de Minaur, les États-Unis sans John Isner et l'Italie sans Matteo Berrettini devront décrocher leur billet pour la phase finale.

Face à la propagation du COVID-19, les responsables nationaux pourraient adopter des mesures restrictives. Le gouvernement nippon a déjà décidé de faire jouer à huis clos la rencontre Japon-Équateur.

Idem pour celle entre l'Italie et la Corée du Sud, deux des trois pays les plus touchés par l'épidémie de coronavirus, qui se jouera sans spectateurs à Cagliari, en Sardaigne, une zone relativement éloignée du foyer d'infection italien situé dans le nord du pays.

L'Autriche et l'Allemagne devront se passer de leur vedette respective, Dominic Thiem et Alexander Zverev, pour tenter de se qualifier face à l'Uruguay et au Bélarus.

Autre absent de marque, Stefanos Tsitsipas, dont l'équipe de Grèce n'est que dans le groupe mondial 2.

Stefanos Tsitsipas Photo : Reuters / Kai Pfaffenbach

Classé no 6 à l'ATP, Tsitsipas et ses compatriotes affrontent les Philippines pour tenter de rejoindre le groupe mondial 1, puis espérer accéder en 2021 aux qualifications pour la phase finale.

La Coupe Davis se joue pour la deuxième année dans un format rénové voulu par la Fédération internationale (ITF), sous forme de Coupe du monde, pour dynamiser une compétition qui attirait de moins en moins les plus grands joueurs.

Les 18 pays qualifiés pour la phase finale se retrouveront à Madrid du 23 au 29 novembre. Ils seront répartis en six groupes de trois, dont les premiers et les deux meilleurs deuxièmes passeront en quarts dans un tableau à élimination directe.

Programme des qualifications :