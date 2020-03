L'équipe cycliste AG2R arrête la compétition pour deux semaines

L'équipe de Vincent Lavenu a renoncé aux épreuves de Tirreno-Adriatico (11 au 17 mars) et de Milan-Sanremo (21 mars), « par mesure de précaution pour la santé de nos coureurs et des membres de l'encadrement ».

« En tant que chef d'entreprise, je ne peux pas engager la santé et l'intégrité de notre personnel alors que la situation sanitaire est instable en Italie et que de nombreuses interrogations, légitimes, se sont exprimées au sein de l'équipe », a expliqué Vincent Lavenu, directeur général de l'équipe AG2R La Mondiale.

« Nous sommes désolés pour les organisateurs de ces courses qui appartiennent à la légende de notre sport que nous avons avertis ce matin de notre décision », a-t-il ajouté.

Son chef de file, Romain Bardet, qui avait prévu de courir aux Strade Bianche, dont il a pris la deuxième place en 2018, puis à Tirreno-Adriatico, devrait ainsi être au départ de Paris-Nice.

Plusieurs équipes ont fait part de leur forfait au cours des dernières 48 heures, le plus souvent par mesure de précaution. Entre autres, Mitchelton, EF, Jumbo, Groupama-FDJ et Ineos.

Le dernier vainqueur du Tour de France Egan Bernal a déjà confirmé qu'il arrêtait la compétition pour les trois prochaines semaines.

D'autres épreuves annulées

Les épreuves hommes et femmes des Strade Bianche, la course cycliste qui était prévue samedi à Sienne, a été annulée en raison de l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris jeudi auprès de plusieurs équipes engagées.

La décision a été prise après une dernière réunion entre les organisateurs, le groupe RCS Sport, et les autorités locales, au lendemain des mesures décidées par le gouvernement italien pour lutter contre l'extension de l'épidémie dans le pays d'Europe le plus touché par le coronavirus.

« RCS Sport a demandé à l'UCI et à la Fédération italienne de cyclisme d'obtenir un report et de se faire attribuer une nouvelle date plus tard dans la saison », peut-on lire dans le communiqué des organisateurs.

On ne connaît pas encore le sort des deux autres courses WorldTour prévues ces prochaines semaines en Italie, Tirreno-Adriatico et Milan-Sanremo.