Artur Beterbiev et Chad Dawson s’affrontent à Montréal depuis une semaine

L’Américain Chad Dawson est à Montréal depuis plus d’une semaine et sert de partenaire d’entraînement au champion des mi-lourds de l'IBF et du WBC, Artur Beterbiev.

En temps normal, cette confrontation attirerait les foules. Les plus fervents débourseraient aisément au-delà de 500 $ pour obtenir l’une des meilleures places autour du ring.

En ce moment, c’est pratiquement à huis clos que ces deux grands boxeurs croisent les gants à l’Académie de boxe Marc Ramsay, dans le quartier Villeray, à Montréal.

Dawson est au nombre de la demi-douzaine de boxeurs qui ont répondu à l’invitation du clan Beterbiev pour échanger des coups avec le champion unifié en vue de son combat du 28 mars, à Québec, face au Chinois Fanlong Meng (16-0, 10 K.-O.).

L’entraîneur de Beterbiev (15-0, 15 K.-O.) est convaincu du rôle important que joue Dawson dans la préparation de son protégé.

D’abord du point de vue du gabarit. Dawson mesure 1,85 m (6 pi 2 po) tout comme Meng. C’est aussi un gaucher qui présente le même type de boxe en termes d’exécution. Il apporte tout un bagage d’expérience. Marc Ramsay, entraîneur d'Artur Beterbiev

Ce dernier a aussi parlé d’un camp mené rondement avec en plus l’avantage pour Beterbiev de bénéficier d’une période d’activité soutenue.

On a un momentum que l’on n’avait pas auparavant parce qu’Artur ne boxait qu’une fois par année. On est sur une belle lancée et on a le temps de récupérer. On ne repart jamais à zéro, ni du point de vue de la forme ni d’un point de vue technique , a dit l’entraîneur.

Artur Beterbiev Photo : Radio-Canada

Beterbiev apprécie la présence de Dawson à ses côtés dans le gymnase.

Il est un très bon partenaire. Il m’aide beaucoup , a simplement reconnu Beterbiev.

Toujours très humble, il a été surpris d’apprendre que Dawson venait de dire de lui qu’il était très supérieur aux autres boxeurs d’ici qu’il avait affrontés, soit Jean Pascal, Adrian Diaconu et Adonis Stevenson.

Il a dû envoyer ça à la blague , a répondu Beterbiev, l’air un peu gêné.

Il envisage son combat contre Meng comme une nouvelle occasion d’aller de l’avant et de montrer sa progression. Les ceintures qu’il détient n’ont pas, à ses yeux, l’importance que l’on pourrait croire.

Je ne pense pas aux titres. Je pense juste au prochain combat. Les ceintures font partie du passé. Je me concentre sur ce qui s’en vient dans le futur. Ce qui est arrivé avant aujourd’hui, c’est terminé. Artur Beterbiev

Il n’a pas voulu dire s’il s’attendait à un combat difficile. Je ne suis qu’un boxeur. Je ne peux pas faire de prédictions. Je vais encore faire de mon mieux le 28 mars , a-t-il conclu.

Donnant, donnant…

De son côté, Dawson (36-5-0, 19 K.-O.) y trouve lui aussi son compte, même si l’Américain de 37 ans, ex-champion du WBC, ne fait pas partie des plans des aspirants potentiels directs aux titres que détient Beterbiev.

Étant donné que les deux boxeurs pourraient se retrouver un jour dans un combat de championnat, Dawson prend certainement des notes sur les tactiques déployées par son partenaire à l’entraînement.

Chad Dawson Photo : Radio-Canada

Il bouge bien et possède beaucoup de puissance. Je suis ici pour qu’il s’habitue aux façons de faire des gauchers , a dit celui qui est habituellement basé à New Haven, au Connecticut.

Dawson n’en est pas à ses premières armes comme partenaire d’entraînement au Québec. Il y a deux ans, il a aidé Eleider Alvarez dans sa préparation pour son premier duel face à Sergey Kovalev.

Ça me tient en forme de travailler avec des gars comme ça, ça me motive. Le fait d’être ici devant Beterbiev représente un défi pour moi. Il est le meilleur mi-lourd du monde. C’est une expérience positive pour moi de me mesurer à un aussi gros cogneur. Ça me ramène dans le portrait. Si je peux tenir 7 ou 8 rounds contre quelqu’un comme lui, je pourrai le faire contre n’importe qui. Chad Dawson

Un visage connu

Au fil de la dernière décennie, Dawson s’est retrouvé sur la route de trois autres boxeurs basés au Québec.

En août 2010, il s’est incliné devant Pascal dans un duel pour le titre des mi-lourds du WBC, aujourd’hui détenu par Beterbiev.

Neuf mois plus tard, en mai 2011, Dawson a remporté une décision unanime sur Adrian Diaconu (27-3, 15 K.-O.) dans ce qui a constitué le dernier combat de la carrière de celui que l’on surnommait « Le Requin ».

Enfin, en juin 2013, il a perdu sa ceinture mondiale après seulement 76 secondes de combat contre Adonis Stevenson (29-2-1, 24 K.-O.).

Si Beterbiev ne souhaite pas regarder plus loin que son prochain combat, il ne pourra ignorer le fait que Jean Pascal (35-6-1, 20 K.-O.) détient le statut d’aspirant no 1 à sa ceinture du WBC, en raison de sa victoire contre Badou Jack le 28 décembre dernier.

Imaginez un peu l’engouement que pourrait susciter une affiche offrant un combat d’unification entre Pascal, champion de la WBA, et Beterbiev.

En attendant, sachez que Beterbiev tiendra une séance d’entraînement publique, le vendredi 13 mars, au Centre Vidéotron, entre les périodes du match qui opposera l’Océanic de Rimouski aux Remparts de Québec.