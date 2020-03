La route de Tokyo passe par Montréal en gymnastique

Mais, la compétition sera aussi forte au sein de l’équipe canadienne entre les gymnastes qui tentent d’impressionner les entraîneurs à l’approche de la sélection olympique.

On retrouve à Montréal deux gymnastes de l’équipe olympique de 2016, Rose Woo et Isabela Onyshko, en plus de Victoria Woo, qui portait les couleurs canadiennes lors des derniers Championnats du monde, à Stuttgart, en octobre dernier.

Le format de compétition aux Jeux de Tokyo sera différent de celui des Jeux de Rio, ce qui complique la sélection de l’équipe olympique.

En 2016, chaque équipe regroupait cinq gymnastes et on retenait les quatre meilleures notes à chaque engin pour le total de l’équipe. En 2020, ce sera quatre gymnastes et les quatre notes seront comptabilisées.

Il n’y a plus de marge de manœuvre.

Si un pays veut un bon résultat à la compétition par équipes, il doit regrouper quatre gymnastes qui sont solides aux quatre engins. Peu de pays, outre les États-Unis, ont ce luxe.

Du côté canadien, l’entraîneuse Lorie Henderson ne cache pas que la performance par équipes pourrait souffrir de la nouvelle réglementation.

« On regarde un peu plus vers les médailles individuelles, explique Henderson. La performance de l’équipe est reléguée un peu au second plan. C’est sûr qu’on aimerait avoir une bonne performance à la compétition par équipes, mais nous aimerions que ces Jeux soient ceux où nous récoltons nos premières médailles du côté féminin. »

« Nous avons gagné deux médailles aux Championnats du monde en 2018 et nous aimerions poursuivre sur cet élan. »

Un œil sur Montréal, l’autre sur le Wisconsin

Pendant que certaines gymnastes tenteront d’impressionner à Montréal, la meneuse de l’équipe canadienne, Ellie Black, sera au Wisconsin où elle prendra part à l’American Cup.

Ce sera un premier concours complet pour Black depuis les Championnats du monde, l’automne dernier.

Elle s’était blessée à la cheville à l’atterrissage de son dernier saut aux mondiaux, ce qui ne l’avait pas empêché de fini 4e au concours complet. Une sévère entorse l'a cependant mise au rancart pour plusieurs semaines.

Si Black est en vie, elle sera officiellement de l’équipe olympique à Tokyo.

Trois autres candidates se démarquent en raison de leur potentiel de médailles individuelles.

Ana Padurariu a récolté l’argent à la poutre lors des mondiaux 2018, devant la grande Simone Biles et Shallon Olsen a gagné l’argent derrière Biles à l’épreuve de sauts.

Finalement, Brooklyn Moors a participé à la finale des exercices au sol lors des trois derniers Championnats du monde.

Le Canada pourrait cependant gagner deux places individuelles supplémentaires pour les Jeux de Tokyo au cours des prochains mois. Les participantes de ce week-end voudront donc montrer qu’elles peuvent obtenir une de ces places.

Les sœurs Woo sont également dans la lutte. Rose était aux Jeux de Rio et Victoria a participé aux derniers mondiaux.

Victoria croit que rien n’est joué.

« Pour le moment on a notre championne canadienne, Ellie Black. Mais pour le reste, ça peut dépendre de qui sera en forme ou en santé, le jour où la compétition aura lieu. »

« C’est sûr qu’on sait que quelques filles ont déjà leur place sur l’équipe. On peut dire qu’elles sont classées, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. »

La bataille commence ce week-end au complexe sportif Claude-Robillard, mais toutes les candidates auront au moins une autre occasion de se faire valoir sur la scène internationale avant les Championnats canadiens qui se tiendront du 19 au 24 mai, à Gatineau.

La sélection canadienne, qu’elle soit constituée de quatre ou de six gymnastes, en plus d’une réserviste, devrait être annoncée le 26 mai.