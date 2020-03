Tous les événements sportifs à huis clos pendant un mois en Italie

Associated Press

Ça signifie que les matchs de soccer de la Serie A devraient reprendre ce week-end, après une interruption d'une semaine.

L'Italie se retrouve au coeur de l'éclosion du coronavirus en Europe. Plus de 100 personnes sont décédées et plus de 3000 autres ont été atteintes par le COVID-19.

Le gouvernement italien a annoncé un nouveau décret mercredi soir, dans l'espoir de limiter la propagation du virus.

Ainsi, tous les événements sportifs se dérouleront à huis clos d'ici au 3 avril. Les écoles et les universités ont également fermé leurs portes jusqu'au 15 mars.

L'organisation qui chapeaute le soccer en Italie n'a toujours pas publié de communiqué pour préciser les modifications apportées à son calendrier, mais des informations laissent entendre que les six matchs qui ont été remis la semaine dernière en Serie A auront lieu ce week-end.

Parmi ces affrontements figure l'un des plus attendus cette saison, celui entre la Juventus de Turin et l'Inter Milan, que les Italiens surnomment le « derby d'Italie ».