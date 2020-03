Victor Wanyama, un homme de passion

Le nouveau joueur désigné de l'Impact rencontrait les médias mercredi après-midi et son message a été succinct et limpide.

Quand on m’a dit quel était le projet, c'était clair pour moi que je voulais venir ici. Victor Wanyama, joueur désigné de l'Impact

L'équipe est vraiment chouette. C’est comme une famille, beaucoup de proximité. C’est ce que je recherchais , a dit le milieu défensif kényan.

L'entraîneur Thierry Henry n’était pas présent au point de presse, mais il est acquis que sa présence a été déterminante dans la venue de milieu de terrain en provenance de Tottenham.

C’était facile pour moi. C’est le meilleur entraîneur pour moi. Tout ce qu’il a accompli. Je savais que je voulais travailler avec lui , a poursuivi Wanyama.

Le directeur sportif de l’équipe, Olivier Renard, a parlé de sa nouvelle acquisition avec enthousiasme.

C’est un nouveau joueur qui avec son expérience et ses qualités va améliorer notre club. Olivier Renard, directeur sportif de l'Impact

On veut essayer de créer une équipe et non des individualités, et je pense qu’il vient de démontrer en point de presse que c’est quelqu’un qui est fier de porter son nouveau maillot.