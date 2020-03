La France bat le Canada au tournoi de France de soccer

Ce premier tournoi amical réunit des équipes du top 10 mondial. La France est quatrième au monde, le Canada huitième.

Par une journée humide, devant 7 000 spectateurs, les Françaises, supérieures à leurs adversaires, ont multiplié les occasions sans les convertir.

« La France s'est créé des occasions, mais pas énormément non plus, a tenu à relativiser Kenneth Heiner-Moller, entraîneur des Canadiennes. Elles ont eu plus de possession, elles ont fait plus de transversales, de centres.

« Mais on n'est pas rentré au vestiaire en se disant: "elles sont vraiment au-dessus de nous" », a-t-il affirmé.

C'est un superbe coup franc de 23 mètres de Viviane Asseyi à la 55e minute qui a permis à la France de marquer le seul but du match. Son tir a contourné le mur canadien, et a déjoué la gardienne Kailen Sheridan.

C'était pour l'équipe de France une cinquième victoire d'affilée sans le moindre but encaissé.

« Il y a des choses intéressantes dans la construction même si on a péché dans la finition », a relevé de son côté l'entraîneure française Corinne Diacre.

L'équipe canadienne perd un deuxième match d'affilée, après le 3-0 infligé par les Américaines il y a trois semaines. Elle sera opposée aux Pays-Bas, au troisième rang mondial, finalistes de la dernière Coupe du monde.