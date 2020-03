Les Canadiennes perdent leur premier match au Tournoi de France

Ce tournoi amical réunit quatre des équipes du top 10 mondial. La France est 4e, le Canada, 8e.

Par une journée humide, devant 7000 spectateurs, les Bleues, supérieures à leurs adversaires, ont multiplié les occasions, sans les convertir.

La France s'est créé des occasions, mais pas énormément non plus, a tenu à relativiser Kenneth Heiner-Moller, entraîneur des Canadiennes. Elles ont eu plus de possessions, elles ont fait plus de transversales, de centres.

Mais on n'est pas rentré au vestiaire en se disant: "Elles sont vraiment au-dessus de nous" , a-t-il affirmé.

C'est un superbe coup franc de 23 mètres de Viviane Asseyi à la 55e minute qui a permis à la France de marquer le seul but du match. Son tir a contourné le mur canadien, et a déjoué la gardienne Kailen Sheridan.

La capitaine canadienne Christine Sinclair a eu une belle chance de marquer à la 33e minute quand elle s'est faufilée dans la défense française pour recevoir un ballon aérien, mais son coup de tête est passé à côté du filet.

Diana Matheson est entrée à la 83e minute à son premier match en un an, depuis sa blessure à un orteil. C'était sa 204e sélection en équipe nationale.

C'était pour l'équipe de France une cinquième victoire d'affilée sans le moindre but encaissé.

Il y a des choses intéressantes dans la construction même si on a péché dans la finition , a relevé de son côté l'entraîneuse française Corinne Diacre.

Le Canada a maintenant une fiche de 5-7-3 face à la France. Il a battu cette équipe lors des deux dernières éditions des Jeux olympiques (2012 et 2016), mais a baissé pavillon dans leur dernier affrontement (0-1), en avril 2018, à Rennes.

L'équipe canadienne perd un deuxième match d'affilée, après le3-0 infligé par les Américaines il y a trois semaines. Elle sera opposée aux Pays-Bas, 3es au monde et finalistes de la dernière Coupe du monde.

Le Tournoi de France est une initiative de la Fédération française de soccer (FFF), qui veut profiter de l'élan du soccer féminin après la Coupe du monde de 2019.