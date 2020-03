Coronavirus : quarantaine prolongée pour deux équipes cyclistes aux Émirats

Les équipes cyclistes Cofidis et Groupama-FDJ, qui participaient la semaine passée au Tour des Émirats , ont été placées en quarantaine jusqu'au 14 mars, une mesure prise après l'annonce mardi soir de nouveaux cas de coronavirus.

Nous sommes officiellement en quarantaine avec un probable retour le 14 mars, a annoncé mercredi Arnaud Démare, le chef de file de Groupama-FDJ. Nous apprenons que des personnes positives au coronavirus occupaient le même étage que nous.

Groupma-FDJ et Cofidis font partie des équipes, avec la russe Gazprom, qui n'ont pu rentrer en Europe le week-end au contraire d'autres formations en lice dans cette compétition, dont les deux dernières étapes ont été annulées jeudi soir. Une quatrième formation, UAE Emirates, a choisi de rester sur place pour procéder à de nouveaux tests.

Mardi soir, le ministère de la Santé des Émirats arabes unis a annoncé l'apparition dans le pays de six cas supplémentaires dus au nouveau coronavirus, qui seraient reliés aux deux cas ayant motivé jeudi l'interruption du Tour cycliste.

Désormais, nous savons à quoi nous en tenir. Et même si le confinement en chambre perdure, chacun va réussir à trouver occupations, distractions, activités, etc. , a dit Thierry Vittu, le président de Cofidis lui aussi retenu sur place avec les membres de son équipe.

Certes, l'échéance est lointaine (encore que ce n'est que 10 jours). Mais d'une certaine manière, c'est une sorte de soulagement, a-t-il poursuivi. Ce qui était difficile à vivre jusqu'ici était l'absence d'échéance et l'attente permanente d'un dénouement proche qui n'arrivait jamais.

Nous appliquons dès maintenant un règlement sanitaire et comprenons un peu mieux la situation même si nous sommes tous négatifs dans l'équipe et confrontés à de potentiels contaminés à cet étage , a pour sa part dit Démare, qui espère un rapatriement sanitaire pour effectuer ce confinement à domicile .

Le Français, qui n'a plus roulé depuis jeudi soir et perd de vue ses premiers objectifs sportifs de la saison, a ajouté : Toujours en attente de vélo, sixième jour sans pouvoir s'entraîner. Cependant, la priorité pour nous aujourd'hui n'est plus de reprendre une activité physique, mais d'être isolé à un autre étage de l'hôtel.

Tous les résultats de la deuxième batterie de tests médicaux de nos coureurs et membres du staff aux Émirats arabes unis sont négatifs, a confirmé la formation de Marc Madiot. Mais plusieurs résultats positifs, qui ne concernent pas notre équipe, sont à déplorer au sein de notre hôtel. En conséquence, le président de l'UCI, M. David Lappartient, nous a informés que nos 12 employés devront respecter une période de quarantaine qui durera jusqu'au 14 mars 2020.

Une porte-parole de Groupama-FDJ a précisé que la participation à Paris-Nice, qui commence dimanche, n'est pas compromise. Aucun des quatre coureurs en quarantaine aux Émirats, tout comme pour l'équipe Cofidis, ne devait y participer.

En revanche, Groupama-FDJ est en train de réfléchir à sa participation à Tirreno-Adriatico (11-17 mars), puisque trois des coureurs en quarantaine, dont Arnaud Démare, devaient être sur la ligne de départ, a précisé cette porte-parole.