Contrôle médical obligatoire à Melbourne en amont du Grand Prix

Les personnels des équipes italiennes et du pneumaticien Pirelli devront se soumettre à un contrôle médical obligatoire à leur arrivée en Australie pour préparer le premier grand prix de la saison.

Cela fait suite à la décision des autorités australiennes de restreindre l'entrée aux voyageurs provenant de plusieurs pays touchés par le virus, et d'imposer des quarantaines à certains professionnels.

L'Italie a confirmé 2000 cas de contamination, et 52 morts.

Les équipes italiennes sont Ferrari et Alpha Tauri, et les deux équipes qui ont du personnel italien sont Haas et Alfa Romeo en raison de leurs contrats de collaboration technique avec Ferrari.

Il y a en plus tout le personnel du fournisseur de pneus Pirelli qui travaille dans le paddock pour préparer les 1600 pneus disponibles pour les équipes.

Le personnel de Pirelli au travail dans un paddock de F1 Photo : Getty Images / BORIS HORVAT

Un porte-parole de Pirelli a précisé que la dernière information obtenue du groupe Formula One et de la FIA était qu'il y aurait un contrôle médical obligatoire pour tout personnel italien et pour toute personne ayant voyagé en Italie dans les dernières semaines.

Le premier contingent doit arriver d'ici le week-end à Melbourne, capitale de l'État de Victoria, pour commencer l'installation des garages.

« Nous sommes rendus au point où le personnel débarque à Melbourne, a indiqué mercredi le ministre du Tourisme de l'État de Victoria, Martin Pakula. Et tout indique le Grand Prix sera présenté. Mais la situation évolue de jour en jour, et des décisions prises au niveau national ou international pourraient encore affecter le bon déroulement de l'événement. »

Au sujet du Grand Prix de Bahreïn, les organisateurs ont confirmé que l'événement aura lieu le week-end du 22 mars, mais les autorités du Royaume ont imposé des restrictions aux frontières pour les voyageurs venant de pays infectés.

Les organisateurs ont donc demandé aux personnels des équipes et des diffuseurs de fournir leur historique de voyage avant leur arrivée au Royaume.

Pour savoir si dans les quatorze derniers jours ils seraient passés par la Chine (incluant Hong Kong), l'Iran, l'Irak, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, Singapour, l'Égypte, le Liban et la Thaïlande.

Il n'est pour l'instant pas encore question de quarantaine au Royaume.

La récente décision du Vietnam d'imposer une quarantaine de 15 jours à tout voyageur provenant des pays infectés, notamment la Chine, la Corée du Sud et l'Italie, est un obstacle à la présence du personnel italien.

Une solution serait que ces gens ne rentrent pas en Italie après le Grand Prix de Bahreïn, et ne séjournent dans aucun pays infecté, pour pouvoir éviter la quarantaine imposée par Hanoï. Mais comment est-ce possible quand il y a un grand prix à préparer ?

Il est donc envisageable que la F1 soit obligée d'annuler le tout premier Grand Prix du Vietnam de l'histoire, si une seule équipe ne peut pas y participer. Comme l'a confirmé mardi le directeur sportif du groupe Formula One, Ross Brawn.