Basketball 3 c. 3 : des qualifications olympiques reportées à cause du coronavirus

Le tournoi de qualification olympique de basketball à trois contre trois qui devait avoir lieu à Bangalore, en Inde, du 18 au 22 mars, a été reporté à cause du coronavirus, a annoncé mercredi la Fédération internationale de basketball (FIBA).

Cette version du basketball, nouvelle discipline qui doit faire son apparition au programme olympique à Tokyo, se dispute avec un seul panier.

L'équipe masculine canadienne fait partie des 40 sélections nationales (20 masculines et 20 féminines) qui ont la chance de mettre la main sur un des six laissez-passer olympiques, trois pour les femmes et trois pour les hommes.

Selon le programme initial, le tournoi de Bangalore devait être suivi d'un dernier tournoi de qualification du 24 au 26 avril à Budapest, ouvert aux équipes non qualifiées. La FIBA travaille maintenant de concert avec le Comité olympique international (CIO) pour reporter l'événement de Bangalore avant le rendez-vous de Budapest.

La FIBA a également annoncé avoir reporté la Coupe d'Asie de basketball à trois contre trois en plus d'annuler les Championnats asiatiques U-16.