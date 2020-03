L’aventure commence pour l’espoir du Canadien Jesse Ylonen

De son propre aveu, Jesse Ylonen n’avait plus grand-chose à gagner à demeurer avec son club en ligue élite finlandaise. Le voici donc qui débarque en renfort pour le Rocket et qui devient du coup un autre échantillon pour mesurer la qualité de la cuvée 2018 du Canadien dont on ne cesse de nous vanter les mérites.

Joël Bouchard a peut-être déjà rêvé à Nick Suzuki; on lui a finalement envoyé Jesse Ylonen. Ce n’est pas la cavalerie, mais c’est à tout le moins un cavalier. Et un bon, nous souffle-t-on à l’oreille.

Otto Leskinen est allé accueillir son compatriote à l’aéroport, heureux de renforcer le contingent finlandais au sein de l’équipe puisque, comme l’a expliqué Jesperi Kotkaniemi en plaisantant, « mieux vaut avoir plus de Finlandais que de Suédois ». Autant pour Lukas Vejdemo.

Pendant que le Rocket luttait pour décrocher une place en séries éliminatoires tout en composant avec les aléas qui régissent la vie des dirigeants d’un club-école, soit les nombreux rappels et les blessures à leurs joueurs, la saison d’Ylonen avec les Pelicans de Lahti en Liiga était vouée à l’échec depuis belle lurette.

Le contrat de deux ans du Finlandais arrivait à échéance et le choix de 2e tour du CH en 2018 (35e) a jugé que le moment était bien choisi pour faire le saut en Amérique du Nord, là où la deuxième phase de sa carrière professionnelle l’attend.

« On n’avait pas une bonne saison et l’équipe n’avait aucune chance de participer aux séries éliminatoires présentement, a expliqué Ylonen. J’ai su que Laval me voulait ici et les Pelicans m’ont laissé partir. Je trouvais que c’était une bonne occasion pour venir ici et essayer de participer aux séries éliminatoires. »

Jesse Ylonen (à droite) et son compatriote Santeri Virtanen Photo : Getty Images / Rich Lam

Vrai que celui souvent décrit comme l’un des beaux espoirs du CH sans pour autant en être un joyau a semblé tourner en rond cette année. En 2018-2019, à 19 ans seulement, l’ailier droit avait engrangé 27 points dont 13 buts en 53 rencontres dans son pays natal; une production fort respectable pour un jeune homme au sein d’une ligue « extrêmement compétitive » comme l’a souligné Joël Bouchard.

Elle a chuté à 12 buts et 10 passes en autant de rencontres cette année avec, toutefois, des circonstances atténuantes. Son équipe s’est retrouvée parmi les pires de la ligue et la qualité de l’attaque a diminué dramatiquement. Si bien que toutes proportions gardées, Ylonen a fourni une plus grande part de buts.

Le garçon de 20 ans, dont le père Juha a joué 341 matchs dans la LNH dont quelques-uns avec Bouchard à Phoenix, n’a pas voulu se prononcer sur son avenir à moyen terme.

Son nouvel entraîneur s’est montré plus direct. Pas question de tourner autour du pot, Ylonen est en Amérique du Nord pour y rester. Il amorce sa transition.

« On prépare la prochaine saison avec lui, le but c’est qu’il vienne ici pour jouer. C’est un jeune espoir. On le sait que ça va venir avec des ratés, mais c’est ça qu’on veut ici, on veut bâtir un programme de développement », a raconté le Québécois au terme d’un entraînement soutenu de 75 minutes.

Bouchard a assuré accueillir Ylonen « à bras ouverts » en l’absence de certains de ses piliers comme Charles Hudon, Jake Evans et Xavier Ouellet par exemple, tous rappelés par le grand club.

Ylonen sera du voyage à Cleveland tandis que le Rocket se mesurera aux Monsters deux fois en 24 heures jeudi et vendredi, mais ne jouera pas selon toute vraisemblance.

Le jeune espoir est ralenti par une blessure mystérieuse qui l’a empêché de participer aux matchs des Pelicans la fin de semaine dernière, mais qui demeure bénigne selon l’équipe.

Bouchard a répété maintes fois qu’il souhaite donner le temps au jeune homme d’apprivoiser son nouvel environnement avant de le lancer dans la gueule du loup tout en précisant que ça ne saurait trop tarder.

« En autant qu’il soit en santé, qu’il soit confortable et qu’il soit bien, c’est évident qu’on va le faire jouer et qu’on va le laisser s’acclimater. Le but, c’est pas de l’amener ici et qu’il soit dans les estrades. C’est lui qui veut venir avec nous autres », a lancé le pilote du Rocket.

À 1,83 m (6 pi) et 76 kg (167 lb), Ylonen n’est pas nécessairement le genre d’hommes devant qui vous changez de côté de rue lorsque vous le croisez dans une ruelle sombre lavalloise au crépuscule. Un peu frêle, il a convenu « avoir besoin de manger ».

On le dit très rapide, agile, une dégaine vive et un bon sens du jeu défensif. C’est l’impression qu’il laisse également si vous visionnez quelques-unes de ses prouesses.

Comment s’adaptera-t-il à sa nouvelle réalité maintenant?

La Ligue américaine au mois de mars, une « vraie guerre de tranchées » a rappelé Bouchard. Le temps se fait rare, l’espace rétrécit, le jeu physique y règne, tout ça sur une patinoire aux plus petites dimensions qu’en Europe. Ylonen y avait toutefois très bien figuré lors du Championnat mondial junior à Vancouver en 2019 avec une récolte de 6 points en 7 rencontres et une médaille d’or à la clé.

Il s’agit maintenant de prouver qu’il a les atouts pour s’imposer contre des adultes et peut-être laisser croire que Trevor Timmins a réussi un bon coup en le sélectionnant en juin 2018.

En rafale

Marc Bergevin a tenu des propos d’une étonnante candeur à propos de Jesperi Kotkaniemi dans une entrevue accordée à Mathias Brunet de LaPresse+ samedi dernier.

Le directeur général du Canadien se disait un peu déçu de la résistance du jeune homme quant aux enseignements que l’équipe d’entraîneurs lui prodiguait à Montréal.

Kotkaniemi a été cédé au Rocket le 1er février dernier afin de parfaire son jeu par trop incertain, surtout dans son territoire.

Le centre de 19 ans n’a pas voulu interpréter à quoi ces propos faisaient référence, mais il a néanmoins convenu que la philosophie est différente d’une ligue à l’autre, la LNH en étant une de performance, l’autre de développement.

« Ici c’est plus l’enseignement, on focalise sur les petits détails. Dans la LNH, tu es plus livré à toi-même et tu essaies de comprendre les choses. C’est bon que je sois ici présentement », a-t-il laissé tomber.

« C’est un joueur de talent », s’est exclamé Joël Bouchard.

« Il a des choses que je ne peux pas enseigner. Ce qu’il a besoin d’améliorer, on va le travailler ensemble. Je dois dire jusqu’à maintenant que son écoute est très bonne. Mais on prend du temps. Les joueurs de talent veulent beaucoup s’exprimer sur la glace, mais ils aiment s’exprimer aussi sur des séquences. Des fois, j’essaie de lui expliquer qu’un entraîneur de la Ligue nationale, là-dessus, bats-toi pas, il ne l’acceptera pas. Ça, peut-être qu’on est capables de vivre avec ça. Parce qu’il faut aussi le laisser s’exprimer. C’est un partenariat. Tu veux t’exprimer comme ça? On va s’assurer que sur certaines tâches bien précises, surtout comme joueur de centre, ça, ce n’est pas négociable. Mais je la vois l’amélioration », a détaillé l’entraîneur.

Le club-école du CH essaie de se qualifier en séries éliminatoires pour la deuxième fois en neuf ans. Il se trouve présentement à trois points du Crunch de Syracuse qui détient la dernière place disponible dans la Division nord.