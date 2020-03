Le Canadien en avance 4-0 après deux périodes au Barclays Center

Brendan Gallagher a d'abord fait dévier le tir de Ben Chiarot pour donner l'avance 1-0 au Canadien.

Quelques minutes plus tard, Jeff Petry a doublé l'avance des siens avec un tir du poignet de la pointe. C'était un 40e point pour le défenseur de 32 ans qui atteint ce plateau pour une troisième saison d'affilée.

En fin de période, Charles Hudon a inscrit son premier but de la saison dans la LNH pour porter l'avance du Tricolore à 3-0.



En deuxième période, en désavantage numérique, Paul Byron a accepté la passe de Joel Armia pour compter son premier but de la saison et porter la marque à 4-0.

Le Canadien a dirigé 23 tirs vers le filet adverse tandis que Carey Price a effectué 24 arrêts jusqu'ici.



Blessé au haut du corps en première période, Tomas Tatar a quitté la rencontre.

Le Tricolore (30-28-9) était à neuf points de la dernière place donnant accès aux séries dans l’Est avant le match de mardi soir.