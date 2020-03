Victor Wanyama, nouveau joueur désigné de l’Impact

« Je suis très heureux de me joindre à un club excitant comme l'Impact de Montréal, a déclaré le nouveau joueur désigné de l'Impact, par voie de communiqué. La MLS continue de grandir chaque saison et j'espère pouvoir apporter encore plus de visibilité à cette équipe, à cette ville et à cette ligue du côté africain. »

« Quand j'ai parlé à Thierry et qu'il m'a demandé de venir le rejoindre à Montréal, je n'y ai pas pensé deux fois. Je l'ai toujours admiré comme joueur et je suis content d'avoir l'opportunité de travailler avec lui et de jouer un rôle pour que l'Impact de Montréal puisse atteindre ses objectifs au sein des championnats et connaître une grande saison. Je pense que la famille Saputo et la direction à Montréal ont un excellent plan en place et j'espère pouvoir contribuer au succès du projet », a-t-il ajouté.

Âgé de 28 ans, Wanyama a passé les quatre dernières saisons au sein du club anglais Tottenham Hotspur FC. Il a marqué 6 buts et ajouté 1 passe en 69 matchs de saison, dont 47 comme titulaire. Il a atteint la finale de la Ligue des champions de l’UEFA en 2018-2019 et a commencé les matchs contre Borussia Dortmund, Manchester City et Ajax.

Il est devenu le premier kényan à évoluer en Premier League lorsqu’il a fait ses débuts avec Southampton F.C., en 2013. Il a disputé plus de 150 matchs dans le championnat anglais.

Sur la scène internationale, Wanyama a marqué 7 buts en 56 matchs avec l'équipe nationale du Kenya, occupant le rôle de capitaine à plusieurs reprises depuis 2012.