Montréal, hôte des Championnats canadiens de boxe en 2020 et en 2021

Il s’agira d’une première dans l’histoire sportive montréalaise. L’édition 2020 de ce rendez-vous annuel se déroulera du 12 au 17 mai, tandis que les championnats de 2021 se tiendront du 19 au 25 avril.

Le public est convié à assister aux différents tournois qui regrouperont plus de 235 participants dans les catégories élite, jeunesse et juvénile.

Chaque province et territoire peut y inscrire deux boxeurs et boxeuses dans chacune des catégories de poids et groupe d’âge.

De plus, à l’exception de ceux et celles qui seront au cœur des qualifications en prévision des Jeux olympiques de Tokyo, les membres de l’équipe nationale canadienne y seront pour y défendre leur titre.

Les compétitions seront présentées simultanément sur deux rings aménagés au cœur de la palestre qui a accueilli les épreuves de lutte durant les Jeux olympiques de 1976.

Les deux dernières éditions de ces championnats ont été tenues dans l'Ouest canadien, à Edmonton en 2018, puis à Langford, en Colombie-Britannique, en 2019.

En décembre dernier, Montréal a accueilli les qualifications olympiques canadiennes, première étape vers les Jeux de Tokyo.