Les « plans quinquennaux » de Marc Bergevin

La citation qui chapeaute cette chronique est souvent reprise aux États-Unis depuis le début du mandat du président Donald Trump. La plupart du temps, les observateurs qui rappellent les paroles de Daniel Patrick Moynihan le font pour souligner qu’en démocratie, il faut d’abord que les interlocuteurs s’entendent sur les faits avant de pouvoir débattre sainement d’une question ou d’un enjeu de société.

À titre d’exemple, si le réchauffement climatique vous préoccupe et que votre vis-à-vis nie leur existence et fait la promotion du charbon comme solution énergétique d’avenir, vous avez toute une côte à remonter avant d’entreprendre une discussion sérieuse.

Il est rare que la lecture d’un texte publié dans une section des sports suscite ce genre de réflexion, mais ça m’est arrivé le week-end dernier en lisant le compte rendu d’une entrevue accordée par Marc Bergevin au confrère Mathias Brunet, de La Presse+.

Cette entrevue faisait suite au désastreux point de presse donné par le DG du Tricolore le lundi 24 février, quelques minutes après l’heure limite des échanges. Visiblement fatigué et aux prises avec un lancinant mal de dos, Bergevin avait alors eu beaucoup de difficulté à exprimer clairement sa pensée. Et les textes publiés un peu partout au cours des heures suivantes soulignaient cette impression de confusion.

Quelques jours plus tard, l’équipe des communications du CH a permis à Bergevin de corriger le tir dans le cadre de cette entrevue avec Mathias Brunet, qui était fort intéressante.

On y a par exemple appris que les dirigeants du CH se sont complètement ravisés et qu’ils souhaitent que leur premier choix du dernier repêchage, Cole Caufield, poursuive son apprentissage à l’Université du Wisconsin la saison prochaine. Bergevin a par ailleurs révélé qu’il songe sacrifier un attaquant au cours de l’été afin de mettre la main sur un défenseur.

Et assez étonnamment, le DG a exprimé l’avis que les joueurs du CH n’adhèrent pas suffisamment aux consignes de Claude Julien et ne sacrifient pas suffisamment leurs statistiques personnelles pour le bien de l’équipe.

Cette dernière déclaration a fait croire à plusieurs observateurs que les jours de l’entraîneur en chef étaient comptés.

On verra bien.

Claude Julien discute avec Marc Bergevin au tournoi de golf annuel du Canadien. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

À lire aussi : Claude Julien sera de retour à la barre du Canadien, assure Marc Bergevin

Mais si on veut être sérieux, et si l’on s’en tient simplement aux faits, il n’y pas que Claude Julien qui devra répondre à des questions difficiles à la fin du calendrier. Dans cette perspective, il est donc très intéressant de constater que Marc Bergevin commence à présenter son bilan de façon plutôt créative.

Pour l’instant, les faits sont les suivants: dans un mois, le Canadien sera exclu des séries éliminatoires pour une troisième année de suite et pour la quatrième fois en cinq ans. Et au cours des cinq dernières années, le CH n’a pas franchi un tour éliminatoire. En 110 ans d’histoire, jamais cette organisation n’a obtenu de résultats aussi médiocres.

Par ailleurs, cette période d’insuccès survient à une époque où la parité n’a jamais été aussi forte dans la LNH, ce qui fait en sorte que la « mobilité » entre les équipes qualifiées et exclues des séries n’a jamais été aussi grande. Au terme de chacune des sept dernières saisons, au moins cinq équipes qui avaient été exclues des séries l’année précédente sont parvenues à s’y tailler une place.

Au train où vont les choses, le Canadien de Montréal se retrouvera dans un mois (avec les Red Wings de Détroit, les Devils du New Jersey et les Sénateurs d’Ottawa, notamment) au sein d’un groupe de cinq ou six cancres qui n’auront participé aux séries qu’une seule fois au cours des cinq dernières années. Sur cinq ans, le CH fait donc partie du quelque 16 % des organisations les moins performantes de la LNH.

Ce n’est pas une opinion. Ce sont des faits.

Pour un administrateur oeuvrant dans un univers ultra-compétitif où les résultats font foi de tout, ça soulève des questions qui vont bien au-delà de l’adhésion aux consignes de l’entraîneur qu’on a, en passant, soi-même embauché.

En lisant cette entrevue de mon confrère Mathias, j’ai donc failli échapper ma tablette en constatant que Marc Bergevin dissèque désormais son règne de huit ans à la barre du Canadien en deux plans quinquennaux distincts.

Selon cette logique, le DG a connu de 2012 à 2017 un premier plan quinquennal rempli de succès au cours duquel l’équipe a vogué au rythme de quatre saisons de 100 points, avant de frapper un mur en 2017-2018. Toujours selon cette interprétation révisionniste de l’histoire, le deuxième plan quinquennal a débuté en 2018. Il est en train de se déployer et le meilleur, bien sûr, est à venir!

Vu sous cet angle, ça va vraiment bien du côté du Canadien de Montréal!

Mais si on s’en tient aux faits, on se souvient qu’à son arrivée aux commandes de l’organisation en 2012, Bergevin avait reçu un fort bel héritage de ses prédécesseurs: une cuvée de jeunes talents sur le point d’éclore.

P.K. Subban Photo : Getty Images / Christian Petersen

Au début de son administration, le fruit arrivait à maturité et il ne restait qu’à le cueillir. Il y avait un jeune P.K. Subban (23 ans) sur le point de remporter le trophée Norris, un jeune Max Pacioretty (23 ans) sur le point de se faufiler dans le club sélect des cinq meilleurs buteurs de la LNH et un Carey Price en plein apogée, âgé de 25 ans et futur récipiendaire des trophées Hart et Vézina.

En 2012, Bergevin accueillait aussi Brendan Gallagher, 20 ans, qui allait devenir le coeur et l’âme de cette équipe. Et ce groupe de jeunes était complété par Lars Eller, 23 ans, un centre gros format qui accomplissait un boulot très honnête.

Brendan Gallagher Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

En plus, ces jeunes étaient entourés de vétérans de qualité comme Andrei Markov, Tomas Plekanec, Josh Gorges, Alexei Emelin ou Travis Moen, entre autres.

Les quatre premières saisons de l’ère Bergevin ont effectivement été très bonnes. Mais l’organisation a ensuite frappé le mur parce que, lorsqu’est venu le temps de bonifier le noyau que formaient désormais les Subban, Pacioretty, Price et Gallagher, la relève qu’on était censé développer à l’interne n’est jamais arrivée.

Essentiellement, huit ans après la nomination de Marc Bergevin, le noyau du CH est encore composé des « jeunes » dont il avait hérité (Gallagher et Price) ou de joueurs obtenus dans des échanges impliquant ces mêmes jeunes (Weber contre Subban; Tatar et Suzuki contre Pacioretty).

Depuis 2012, l’organisation du Canadien n’a pas recruté et développé un seul joueur qui se soit faufilé parmi son noyau de joueurs essentiels.

Ce sont les faits. Même si on découpe l’administration de Bergevin en deux plans quinquennaux, en quatre plans biennaux ou en huit plans annuels.

Dans un peu plus de quatre semaines, étant donné l’étendue des dégâts, beaucoup de questions difficiles seront donc soulevées. C’est inévitable.

Quels sont les standards d’excellence du CH?

Geoff Molson est-il assez compétent ou a-t-il suffisamment de leadership pour gérer une entreprise sportive aussi prestigieuse que le Canadien de Montréal?

Pourquoi Marc Bergevin devrait-il conserver son emploi alors qu’il n’a pas réussi à faire fructifier, en huit ans, l’intéressant groupe de joueurs dont il avait hérité?

Et Claude Julien devrait-il être de retour derrière le banc alors que dans toute l’histoire de la LNH, seulement une douzaine d’entraîneurs (plusieurs dirigeaient des équipes d’expansion) ont survécu à trois exclusions de suite des séries?

Ces débats s’annoncent extrêmement intéressants.

Dans un coin, on retrouvera les optimistes qui plaideront que la haute-direction du CH a enfin corrigé le tir et que des jeunes comme Jesperi Kotkaniemi, Alex Romanov, Cole Caufield et compagnie parviendront rapidement à relancer l’équipe. Ceux-là souligneront aussi que Bergevin s’est montré très habile sur le marché des échanges (ce qui est vrai) et qu’il n’était pas véritablement responsable du recrutement.

Jesperi Kotkaniemi a été repêché au 3e rang par le CH en 2018 Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Et dans l’autre coin, il y aura ceux qui argueront que huit ans est une éternité dans le monde du sport et que les gens en place ont amplement eu le temps de démontrer leurs compétences. Ils ajouteront que les résultats font foi de tout, et ils estimeront que le temps est venu de remettre le ballon à quelqu’un qui saura le porter plus loin.

Tout le monde aura droit à son opinion. Mais au bout du compte, les faits resteront les faits: la fâcheuse position dans laquelle se retrouve le CH n’est certainement pas le fruit de deux plans quinquennaux savamment exécutés.