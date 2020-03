« Ça ne faisait plus de sens de continuer » - Dustin Cook

Fin janvier, Cook a publié un message sur son compte Instagram. Il avait besoin d’une pause parce qu’il n’avait pas la tête au ski à 100 %. Il a décidé de s’éloigner de la compétition pour quelques semaines, pour voir dans quel état il y reviendrait. C’est à ce moment qu’il a constaté que quelque chose avait changé.

Pendant ces semaines où j’étais à la maison, à skier pour le plaisir, j’ai réalisé que le feu, la motivation pour aller le plus vite possible n'étaient plus là. Ça ne faisait pas de sens de continuer dans ces conditions.

Dustin Cook