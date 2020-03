Fin des essais présaison de F1 : vitesses et questionnements

Le deuxième bloc des essais présaison de F1, du 26 au 28 février à Barcelone, a confirmé les performances du premier, et ont soulevé plusieurs interrogations au sujet de Mercedes-Benz et de Ferrari.

Les équipes n’étaient plus en mode assemblage, mais en mode réglages. En configurations de qualification et de course en vue du premier grand prix de la saison.

Et les premiers bobos sont apparus, notamment du côté de Mercedes-Benz, avec des problèmes de moteur, et de Racing Point, avec des problèmes de capteurs.

C’est au quatrième jour des essais qu’un capteur défectueux a bloqué Lance Stroll au garage.

Les problèmes de fiabilité sont inhérents aux essais présaison, comme l’a dit le Québécois: mieux vaut les régler avant la saison . Mais chaque problème à régler, c’est du temps en moins pour rouler.

Chez Mercedes-Benz, c’est un dérèglement de la pression d’huile qui a provoqué une coupe moteur, alors que Lewis Hamilton était à bord lors du cinquième jour.

Le groupe propulseur s’est éteint tout seul de manière préventive, avant de subir de dommages. Le Britannique s'est retrouvé à pied en bord de piste, et a raté tout un après-midi de travail.

Lewis Hamilton en bord de piste après avoir abandonné sa Mercedes-Benz W11 Photo : Getty Images / Mark Thompson

Du côté de Williams, qui fait confiance aux moteurs Mercedes-Benz et qui a un petit budget de développement, on a cruellement besoin de ces jours d’essais.

Ce sont aussi des problèmes de moteur qui ont embêté principalement le Torontois Nicholas Latifi.

L’équipe britannique a utilisé quatre blocs allemands en six jours. Ce qui a incité Claire Williams à montrer publiquement son mécontentement, afin peut-être d’obtenir en coulisse un dédommagement de Mercedes-Benz.

Des tours et des tours

Malgré ces problèmes, il reste que les équipes ont beaucoup tourné durant ces essais présaison.

La stabilité réglementaire leur a permis de se concentrer à effacer les faiblesses de leur voiture de 2019. Ce qui s’est confirmé par le nombre de tours effectués.

Un avantage indéniable pour les nouveaux pilotes, comme Nicholas Latifi, qui commencera sa carrière en F1 dans une voiture, la FW43, que l’équipe Williams a peaufinée et qu’elle comprend mieux cette année.

Nicholas Latifi au volant de la Williams FW43 à Barcelone Photo : Twitter / Nicholas Latifi

L’équipe usine de Mercedes-Benz a dépassé les 900 tours (903). Elle a été la seule à le faire. Ferrari est arrivée 2e avec 844 tours. McLaren a fini 3e avec 802.

En milieu de classement (par tours complétés), Sergio Pérez et Lance Stroll ont fait 782 tours dans la RP20 de Racing Point, tandis qu’en bas de ce classement, George Russell et Nicholas Latifi ont tout de même fait 737 tours dans la Williams FW43.

De quoi redonner quelques couleurs à Claire Williams, qui ne souhaite pas revivre des saisons de misère comme en 2018 et en 2019.

Un peloton tricoté serré

Quant aux chronos, qu’il faut toujours prendre avec les précautions d’usage, car chaque équipe a son propre programme de travail. Ils ont montré que Mercedes-Benz est encore la référence puisque le Finlandais Valtteri Bottas a obtenu le meilleur temps, et que Williams ferme la marche. Mais les écarts ont diminué.

Selon les chiffres recueillis par le groupe Formula One, en configuration de qualification, le top 5 n’est séparé que d’une seconde. Racing Point est en 8e place à 1,4 s de Mercedes-Benz.

En configuration de course, seule l’équipe Renault a réussi à s’accrocher à Mercedes-Benz, à 1 S. Racing Point est 3e, à 1,5 s, devant Red Bull et Ferrari.

Ce qui a fait dire au pilote McLaren Carlos Sainz fils: Racing Point sera très rapide cette saison .

Lance Stroll (Racing Point) au circuit Catalunya de Barcelone Photo : Getty Images / Rudy Carezzevoli

Du côté de Ferrari, on craint que le moteur italien de 2020 soit un peu juste en performance. Il faut dire que les soupçons qui ont pesé sur la légalité de son moteur en 2019 ont obligé Ferrari à faire profil bas.

La FIA faisait enquête depuis plusieurs semaines. Or, un communiqué de la FIA est tombé à la fin du dernier jour des essais pour annoncer que ce dossier s’était réglé à l’amiable entre les deux parties, ce qui a fait bondir les équipes concurrentes.

Le moteur Ferrari de 2019 était-il illégal? Oui ou non? Les concurrents veulent savoir, et encore une fois, la FIA met des gants quand il s’agit de Ferrari.

Le fait d’apprendre dans le communiqué que Ferrari participera à la campagne écoresponsabilité (émissions de carbone et biocarburants) de la FIA peut être interprétée comme une amende déguisée, et donc que le moteur Ferrari était illégal. Mais ne franchissons pas ce dernier pas.

Pour revenir aux essais présaison, on se pose toujours la question à savoir si les équipes favorites n’ont pas caché leur jeu pour surprendre leurs adversaires au premier grand prix.

L’équipe Mercedes-Benz, qui a carrément innové avec son système DAS (dual axis steering), ne semble pas complètement convaincue de son avantage. Ceux qui pensent qu’il va nous permettre d’aller chercher deux secondes se trompent , a dit le directeur de l’équipe Toto Wolff au journal Bild am Sonntag.

Lewis Hamilton se demande même s’il va l’utiliser.

Cacher son jeu

Précisons une chose: les équipes n’ont pas le loisir de cacher leur jeu. Le temps de piste est trop précieux. Il n’y avait cette année que six jours de travail, divisés en deux blocs de trois jours. On a coupé deux jours de travail par rapport à 2019.

Les équipes ne peuvent pas perdre du temps à cacher leur jeu pour éviter les comparaisons, ou pour réserver une surprise aux concurrents au premier grand prix.

Six jours pour découvrir les carences d’une nouvelle voiture, ce n’est vraiment pas beaucoup.

Surtout qu’à la différence de la soufflerie ou du simulateur, les équipes doivent faire avec les aléas de la météo et donc des conditions de piste changeantes, qui peuvent affecter les performances.

Lors du sixième jour, les pilotes ont fait face à rafales de vent qui ont rendu le pilotage délicat, et qui ont obligé les équipes à adapter leur programme de travail.

Esteban Ocon dans la Renault RS20 à Barcelone Photo : Getty Images / Mark Thompson

Enfin, il y a des décisions stratégiques de la part des équipes. Certaines choisissent d’apporter pour le premier bloc une voiture « neutre », qui ne bénéficie pas encore des choix aérodynamiques adoptés.

Le premier bloc sert à travailler la fiabilité mécanique de la monoplace pendant que les ingénieurs à l’usine peaufinent en soufflerie les choix (et donc les composantes) aérodynamiques. Le deuxième bloc permet alors d’évaluer la performance aérodynamique de la voiture en piste.

Et c’est là où Racing Point a fait peur aux autres. Avec sa RP20, largement inspirée de la Mercedes-Benz W10 de 2019, l’équipe a travaillé dans la bonne direction.

En respectant le règlement , a précisé le directeur général de Racing Point, Otmar Szafnauer.

Lance Stroll dans la RP20 (en haut) et Lewis Hamilton dans la W10 Photo : Getty Images / Rudy Carezzevoli / Charles Coates

La lettre, oui, mais l’esprit? Alors que Renault et McLaren pensaient porter plainte auprès de la FIA, le consensus qui semble se dessiner est que la FIA doit revoir l’esprit du règlement en vue de la saison 2021 afin que cette situation ne se reproduise plus.

Ce qui a fait dire au directeur technique de l'équipe, Andrew Green:

Croire qu'avec l'injection d'argent et de ressources que nous avons reçue (du consortium canadien), nous n'allions pas progresser, c'est un peu naïf.

La frustration de certains concurrents vient du fait qu'ils n'ont pas fait du bon boulot durant l'hiver , a-t-il ajouté.

Espérons pour l'ingénieur britannique que ses paroles ne viendront pas hanter l'équipe Racing Point en cours de saison.

Mais la « Mercedes rose », comme l'appelaient les équipes rivales à Barcelone, ne durera qu'une saison, car en raison des gros changements techniques à venir, voulus par le groupe Formula One, les équipes devront concevoir de toutes nouvelles voitures.

Et chaque équipe d'ingénieurs interprétera les nouveaux règlements à sa manière, sans possibilité de copier le voisin. Pour le meilleur ou pour le pire.