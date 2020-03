En raison de l'épidémie de COVID-19, certains pays ont décidé de fermer leurs frontières, dont le Vietnam et Bahreïn. Or, ils font partie du calendrier du début de saison de la F1.

Lundi, le Vietnam a annoncé qu'il ne délivrerait plus de visas aux voyageurs en provenance de l'Italie, un des pays européens touchés par le virus.

Mardi, Bahreïn a annoncé qu'il refuserait désormais l'entrée aux voyageurs qui ont séjourné ou transité par l'Italie, la Chine, Hong Kong, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et la Corée du Sud dans les 14 jours précédant leur arrivée.

Une situation qui complique considérablement les déplacements des équipes de F1. Les écuries italiennes Ferrari et Alpha Tauri (anciennement Toro Rosso) sont directement visées. L'équipe Alfa Romeo n'est pas italienne, car elle est installée dans l'usine Sauber, à Hinwil, en Suisse.

Le calendrier du début de saison pourrait changer si la FIA et le groupe Formula One se voient dans l'obligation d'annuler des épreuves. Le Grand Prix de Bahreïn le 22 mars et celui du Vietnam du 5 avril sont en ce moment les plus à risque.

« La FIA suit de très près l'évolution de la situation avec les autorités compétentes et ses associations nationales sous la supervision de sa commission médicale », a rappelé la FIA, mardi, dans un communiqué.

« La FIA évaluera la possibilité de modifier le calendrier si nécessaire afin de protéger la famille du sport automobile et le grand public. »

La saison commencera-t-elle à Melbourne dans huit jours, comme prévu?

L'Australie a fermé ses frontières aux voyageurs arrivant d'Iran, après avoir confirmé 30 cas d'infection, notamment celle d'une femme qui revenait de ce pays.

Mardi, l'équipe Ferrari a annulé et reporté une séance d'essais des pneus 18 pouces sur le circuit de Fiorano avec le pneumaticien Pirelli.

La F1 abandonnera en 2021 les pneus de 13 pouces (de diamètre) pour passer aux 18 pouces, qui seront obligatoires.