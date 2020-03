Les Canadiennes en rodage olympique au Tournoi de France

L’entraîneur Kenneth Heiner-Moller se réjouit de l’occasion qui s’offre à lui. Il pourra évaluer sa formation face à la crème de la planète. Le Canada, 8e à la FIFA, jouera contre la France (4e), les Pays-Bas (3es) et le Brésil (8e).

Nous avons joué contre différentes équipes et structures et nous nous demandons si nous pouvons structurer notre jeu différemment contre des équipes du haut du classement mondial, dit Heiner-Moller. Et quelle structure nous donne le plus de mal? Quelles joueuses devront nous utiliser et comment peuvent-elles rivaliser contre les meilleures? En gros, qui peut le faire et qui doit s’améliorer pour atteindre ce niveau?

Une certitude, la compétition interne sera intense à moins de cinq mois des Jeux de Tokyo.

J’ai retranché trois joueuses qui étaient à la Coupe du monde. Alors tout le monde sait que ce sera difficile. Nous aurons 18 joueuses qui iront aux Olympiques et il y en a 22 qui seront à ce tournoi. Kenneth Heiner-Moller, entraîneur-chef de l'équipe canadienne de soccer féminin

Éliminées dès les huitièmes de finales au Mondial l’année dernière, les représentantes de l’unifolié ont assuré leur place aux JO en accédant à la finale du tournoi de la CONCACAF il y a un mois. Battues 3-0 par les Américaines dans le match ultime, les Canadiennes ont pu constater qu’elles ont encore du travail à faire pour se hisser au niveau de la meilleure équipe du monde.

C’était une première expérience pour plusieurs d’entre elles, rappelle Heiner-Moller. Et elles n’ont pas été dominées, elles ont bien rivalisé contre elles. Les États-Unis, c’est une équipe qui peut vous servir une correction et elle ne l’a pas fait contre nous. En gros, c’était une bonne expérience.

Le retour de Matheson

Bonne nouvelle dans le camp canadien : Diana Matheson reviendra au jeu après un an d’absence en raison d’une opération à un orteil. La milieu de terrain de 35 ans a mis les bouchées doubles à l’entraînement pour retrouver la forme.

C’est une bonne occasion pour la voir avec notre équipe et contre certaines des bonnes formations du monde. Elle nous offre son expérience et elle comprend bien le jeu. Elle peut en parler, mais elle peut faire le travail sur le terrain aussi. C’est l’ajout d’une brillante joueuse qui pourra apporter du calme à notre équipe. Kenneth Heiner-Moller

Elle pourrait ne pas être capable de jouer trois matchs de 90 minutes de suite, mais c’est difficile pour n’importe qui. C’est un bon test pour elle et un bon contexte pour que nous puissions l’évaluer.

Leadership de l'avenir

Les JO de Tokyo seront vraisemblablement les derniers pour Matheson, et peut-être aussi pour la grande Christine Sinclair, qui soufflera ses 37 bougies en juin. Le Canada devra ensuite se tourner vers ses nombreuses jeunes joueuses pour entamer le prochain chapitre.

Si vous aviez vu Kadeisha Buchanan il y a un an ou un an et demi et que vous le revoyiez cette année, vous vous demanderiez : "Qui est cette joueuse ou d’où vient-elle?" Parce qu’elle a tellement amélioré sa façon de parler et de communiquer. Je les encourage à la faire et à le faire au bon moment. Ashley Lawrence le fait aussi. Et Jessie (Flemming) a joué dans beaucoup de matchs internationaux déjà… Ce sont ces joueuses dans la jeune vingtaine qui assumeront le leadership après les Olympiques et dans le futur.

(Avec les informations d'Olivier Pellerin)