Les Blue Jackets renversent les Canucks avec quatre buts en troisième

Riley Nash a réduit l'écart à un but après 12 minutes de jeu en troisième, puis Zach Werenski a nivelé le pointage grâce à son 20e but de la campagne. Trois minutes plus tard, avec 1 min 37 s à jouer, Emil Bemstrom a propulsé son équipe en avance pour la première fois du match.

Gustav Nyquist a complété la marque dans un filet désert.

Les Blue Jackets ont mis fin à une séquence de deux revers pour se donner une avance de trois points devant les Hurricanes de la Caroline, pour le deuxième laissez-passer de l'Association Est.

Joonas Korpisalo a effectué 36 arrêts pour Columbus.

Bo Horvat, Elias Pettersson et J.T. Miller ont été les marqueurs des Canucks, qui ont perdu leurs trois dernières sorties et six de leurs sept derniers matchs à l'étranger. À sa première apparition depuis son acquisition des Devils du New Jersey, Louis Domingue a repoussé 30 rondelles.