Un sommet personnel d'OG Anunoby ne peut freiner la glissade des Raptors

Privés à nouveau des centres Serge Ibaka et Marc Gasol, en plus du garde Fred VanVleet, les Raptors n'ont pas été en mesure de freiner le pivot tout étoile des Nuggets, Nikola Jokic, qui a marqué 23 points, récupéré 18 rebonds et amassé 11 passes décisives.

Les Nuggets ont rapidement pris l'avance dans le match grâce à un premier quart de 40 points tout en réussissant leurs neuf premiers tirs de 3 points (18 en 36 au final).

Les Raptors ont réduit l'écart à trois points tard au troisième quart, mais les Nuggets ont pris l'ascendant dès les débuts du quatrième quart pour ne plus être inquiétés par la suite.

Pascal Siakam n'a réussi que 6 de ses 21 tirs (1 en 7 de la ligne de 3 points) pour 16 points.

À son deuxième match de retour d'une blessure à l'épaule, Norman Powell a inscrit 24 points.

Le garde canadien Jamal Murray a quant à lui marqué 22 points dans la victoire.

Les Raptors joueront leur prochain match mardi à Phoenix, contre les Suns.