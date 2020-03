Federica Brignone remporte le titre du combiné alpin

Associated Press

L'Italienne pourrait aussi remporter le classement général et le slalom géant sans disputer d'autre épreuve, cette saison.

De fortes chutes de neige ont provoqué l'annulation du combiné dimanche, réduisant à sept le nombre de courses restantes pour la saison, en Suède et en Italie.

Cependant, la Fédération internationale de ski a déclaré qu'il n'était pas sûr que les épreuves auraient lieu, vu les inquiétudes liées à la propagation du coronavirus en Europe.

Le directeur des courses féminines de la FIS, Peter Gerdol, a déclaré: Nous devons surveiller la situation globale, les directives de l'OMS et des autorités sanitaires locales, qui nous conseilleront et nous informeront sur la possibilité de tenir ces courses ou non.

La FIS a dit que l'épreuve de dimanche a dû être annulée en raison de fortes chutes de neige et de l'énorme quantité de neige sur le parcours.

L'annulation a eu pour effet de donner le titre à Brignone, victorieuse des deux combinés de la saison. Il s'agit de son premier globe de cristal en carrière.

Le slalom et le slalom géant de la semaine prochaine à Ofterschwang ont déjà été annulés en raison d'un manque de neige sur le site allemand.

Il y aura donc une pause de 11 jours jusqu'à un slalom parallèle à Are en Suède, le 12 mars.

La station devait également accueillir un slalom géant et un slalom avant le retour du circuit en Italie pour les finales de la Coupe du monde à Cortina d'Ampezzo, avec une dernière course dans chacune des quatre disciplines.

Après avoir terminé deuxième dans un super-G remporté par l'Autrichienne Nina Ortlieb samedi, Brignone est en tête du classement général de la Coupe du monde avec 1378 points.

L'Italienne a 153 points d'avance sur la triple championne du monde Mikaela Shiffrin. La date de retour de l'Américaine reste inconnue, car elle fait une pause après le décès de son père Jeff Shiffrin, il y a quatre semaines.

Petra Vlhova, de Slovaquie, qui mène le slalom et le classement parallèle, est troisième au classement général, à 189 points de Brignone.

Brignone pourrait devenir la première Italienne championne du classement général à la Coupe du monde, en 53 ans d'histoire.

Par ailleurs, Alexis Pinturault a remporté dimanche la dernière épreuve combinée de la saison en Coupe du monde de ski alpin. Il a gagné son quatrième titre de la discipline en carrière.

Le Français s'est positionné pour triompher en terminant deuxième d'une portion raccourcie du super-G le matin. Il a aisément concrétisé la victoire lors du slalom final.

Pinturault a surmonté un moment délicat à mi-chemin de sa course alors qu'une porte s'est cassée quand il l'a dépassée, mais il a réussi à la repousser avant qu'elle ne puisse passer sous ses skis.

Pinturault a battu par 99 centièmes de seconde Mauro Caviezel de la Suisse, qui menait par 23 centièmes après le super G.

Trois Canadiens y étaient dont Sam Mulligan de Vancouver, 28e. Trevor Philp n'a complété la deuxième descente, tandis que James Crawford a été disqualifié pendant la deuxième descente.