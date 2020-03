Coronavirus : La Juventus met son équipe de jeunes à l'arrêt

« Le motif de cette décision est l'apparition de nouveaux cas de contagion au COVID-19 ces dernières heures parmi les joueurs de l'US Pianese que les bianconeri ont affrontés le 23 février », écrit le club turinois dans un communiqué.

La Juventus ajoute que « six jours après le match, les joueurs bianconeri ne présentent pas de symptômes et restent sous contrôle médical ». Mais l'équipe ne s'entraînera pas jusqu'à nouvel ordre.

Quatre joueurs de la Pianese sont touchés par le coronavirus. Le dernier bilan en Italie fait état de 1128 personnes touchées par la maladie et de 29 morts.

En dépit du COVID-19, les organisateurs des Jeux de Pékin vont de l'avant

Les organisateurs des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 affirment qu'ils sont sur la bonne voie pour terminer la construction de tous les sites de compétition d'ici la fin de l'année et qu'ils sont en mesure d'accueillir des équipes en place pour procéder aux tests, malgré l'impact dévastateur de la nouvelle épidémie de coronavirus qui a pris naissance dans le pays à la fin de l'année dernière.

C'est ce à quoi le vice-maire de Pékin, Zhang Jiandong, s'est engagé lorsqu'il s'est adressé aux participants à la réunion mondiale des radiodiffuseurs la semaine dernière qui a été transférée à Madrid en raison de l'épidémie. Zhang et d'autres organisateurs ont participé à la rencontre en ligne depuis le siège du comité à Pékin.

« Nous ferons de notre mieux pour faire avancer les préparatifs de Pékin 2022 dans le cadre de la lutte contre le virus et nous assurer que les préparatifs sont effectués à temps et conformément aux normes », a déclaré Zhang, qui est également vice-président du comité organisateur des Jeux de Pékin 2022, dans un communiqué de presse.

Des questionnements ont été soulevés quant à la tenue des Jeux olympiques de Tokyo de cet été, qui devraient s'amorcer le 24 juillet, bien que le Japon ait pris des mesures importantes pour freiner la propagation du virus.

Le premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré lors d'une conférence de presse samedi que le Japon devra déterminer si le pays peut contrôler l'épidémie avant les Jeux olympiques d'été de Tokyo.

Avec de nouveaux cas de virus tombant à environ 500 ou moins par jour, la Chine a cherché à remettre lentement son économie sur la bonne voie en offrant des prêts, des allègements fiscaux et d'autres incitatifs.

Cependant, de strictes restrictions de voyage subsistent et de nombreux événements culturels et sportifs ont été annulés, tandis que les ouvertures d'écoles et la tenue de la session annuelle de l'Assemblée législative ont été reportées indéfiniment.

L'épidémie devrait ralentir encore une économie qui croît déjà à son plus bas niveau depuis trois décennies.

La Chine a enregistré près de 80 000 cas de virus à l'origine de la maladie COVID-19, de loin le plus grand de tous les pays.

Tournoi de sumo à huis clos

L'édition 2020 du Tournoi de printemps de sumo, prévue du 8 au 22 mars à Osaka, aura lieu à huis clos en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé dimanche l'Association japonaise de sumo (AJS), cinq mois avant les Jeux olympiques de Tokyo.

« Nous allons causer des problèmes à de nombreuses personnes qui attendaient le tournoi avec impatience, mais nous avons pris cette décision pour aider à mettre fin à la propagation de l'infection », a expliqué l'AJS dans un communiqué publié sur son site.

« Nous vous demandons votre compréhension », a-t-elle ajouté.

Tous les billets pour le Tournoi de printemps avaient été vendus, et environ 7000 spectateurs par jour étaient attendus au gymnase préfectoral d'Osaka.

L'édition 2011 du Tournoi de printemps avait été la première annulée en 50 ans après la révélation par plusieurs lutteurs de l'existence de combats truqués.

Cette décision intervient après que la Fédération internationale de tennis a indiqué que le match de Coupe Davis entre le Japon et l'Équateur, les 6 et 7 mars, se jouerait à huis clos.

La J-League, la première division japonaise de football, a quant à elle annoncé le 25 février sa décision de reporter l'ensemble des matches prévus au moins jusqu'au 15 mars.

Dans le meilleur des cas, les rencontres ne reprendront qu'à compter du 16 mars, mais cela dépendra de la situation à ce moment.

Tour des Émirats : la plupart des équipes peuvent rentrer

Fin du confinement en vue: la plupart des coureurs du Tour des Émirats (UAE Tour), reclus depuis jeudi soir dans leur hôtel d'Abou Dhabi, vont pouvoir quitter l'émirat après la confirmation des tests négatifs au coronavirus, a appris l’AFP de sources concordantes.

« Plaisir de rentrer chez soi après plusieurs jours passés à l'hôtel », a réagi sur son compte Twitter le champion du monde 2018, l'Espagnol Alejandro Valverde, l'un des coureurs de grande notoriété de l'épreuve qui présentait aussi le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour de France.

« Nous allons bien et bientôt nous nous envolerons pour l'Espagne », a ajouté Valverde à propos de la fin de ce confinement de deux journées.

Selon les témoignages de plusieurs journalistes présents sur place, qui faisaient état samedi soir d'une certaine confusion, la totalité des équipes n'a pas eu toutefois le feu vert pour rentrer. Trois d'entre elles seraient concernées.

L'ensemble des 133 coureurs encore en lice et les membres de la caravane, bloqués dans deux hôtels en mesure de quarantaine, ont subi des tests après l'annonce de deux cas positifs au COVID-19 concernant « deux membres du personnel italien de l'une des équipes participant à l'épreuve », selon le communiqué de l'organisation.

Les qualifications en badminton dérangées par le virus

Star du badminton, l'Indienne Salina Nehwal a demandé dimanche que la date limite de qualification pour les Jeux olympiques soit décalée en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus.

« La période de qualification peut être étendue si les tournois sont annulés à cause du coronavirus », a estimé sur Twitter l'ex-numéro un mondiale.