Kingsbury battu par Horishima en parallèle à Almaty, Dumais 3e

Pour une deuxième fois en autant de semaines , Mikaël Kingsbury et Laurent Dumais se sont retrouvés sur le podium de la Coupe du monde de ski acrobatique en terminant respectivement 2e et 3e à l’épreuve des bosses en parallèle présentée à Almaty, au Kazakhstan.

Cette fois-ci, c’est le Japonais Ikuma Horishima (88,01 points) qui l’a emporté en défaisant Kingsbury (84,66 points) lors de la descente ultime pour mettre la main sur sa troisième victoire de la saison.

Dans la finale pour la 3e place, Dumais a conclu avec un cumulatif de 83,99 points pour remporter son duel contre le Kazakh Dmitriy Reikherd (67,63 points).

Également de cette compétition, Brendan Kelly (10e) et Gabriel Dufresne (12e) ont tous deux atteint la ronde des 16, mais ont respectivement plié l’échine face à Kingsbury et Dumais. De son côté, Kerrian Chunlaud pointe au 29e échelon.

Perrine Laffont s’assure du globe, Justine Dufour-Lapointe 10e

La Française Perrine Laffont a remporté dimanche, à 21 ans, sa troisième Coupe du monde de ski de bosses, en prenant la 3e place de l'étape d'Almaty.

Avec trois épreuves d'ici à la fin de la saison, la championne olympique de Pyeongchang compte plus de 300 points d'avance sur sa dauphine australienne Jakara Anthony et ne peut plus être rejointe.

Laffont est montée sur la troisième marche du podium d'une épreuve de parallèle remportée par l'Américaine Jaelin Kauf, devant Jakara Anthony.

Perrine Laffont Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Les sœurs Dufour-Lapointe ont été éliminées toutes les deux dans la ronde des 16 et ont pris respectivement le 10e et 12e rang. Justine a perdu son duel contre le Japonaise Hinako Tomtaka, tandis que Chloé s’est avouée vaincue devant la gagnante du jour.

Au classement de la saison, Justine Dufour-Lapointe est 3e, derrière Laffont et Anthony. La Québécoise a atteint le plateau des 100 départs sur le circuit, devenant du même coup la quatrième représentante de l’unifolié à atteindre ce plateau après Audrey Robichaud (130), de même que ses sœurs Chloé (124) et Maxime (103).

L’autre Canadienne en lice au Kazakhstan, Valérie Gilbert, a conclu la journée en 26e position.

Les skieurs prendront la direction de la Russie, lundi, en prévision de la Coupe du monde de Krasnoïarsk, qui aura lieu le week-end prochain.