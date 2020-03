Le mince espoir de Charlie Lindgren

Pourquoi ce constat si péremptoire?

Cette interprétation nous vient de Claude Julien lui-même qui avait affirmé, mercredi, que « tant qu’il y a de l’espoir, on va coacher pour gagner » pour justifier l'utilisation abondante de Carey Price.

Traduction libre : lorsque Lindgren sera envoyé devant le filet, l’organisation du CH aura jeté la serviette sur sa participation aux séries éliminatoires.

Ç’aurait été facile de s’écrouler, surtout quand le scénario répété si souvent depuis trois semaines qu’il en est devenu une véritable mascarade a failli se reproduire.

Une avance de 3-0 du CH évaporée; une remontée classique de l’adversaire qui crée l’égalité à 1 min 17 s de la fin. Pour ce groupe éprouvé, craintif, la suite logique aurait été une défaite en prolongation.

Sauf que Jeff Petry a scellé le débat en prolongation. Cette équipe a bien des défauts, de grandes lacunes, un manque de talent, certes, mais elle se bat.

« On garde la même mentalité, peu importe la situation. On joue pour certains objectifs, il y a des objectifs personnels, et surtout, il faut jouer pour le gars à côté de nous. On sait ce dont Charlie est capable. On est capables de gagner, peu importe notre gardien. C’était important qu’il soit récompensé pour son attitude », a répliqué Petry lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu un message de l’entraîneur dans le choix du gardien.

Lindgren aussi lutte vaillamment. Le jeune homme du Minnesota se retrouve souvent hors position, se fait prendre sur des tirs qu’une technique irréprochable lui permettrait sûrement d’arrêter. Mais il n’abdique pas.

Charlie Lindgren stoppe Andrei Svechnikov des Hurricanes de la Caroline. Photo : Reuters / USA Today Sports

L’arrêt de la mitaine devant Andrei Svechnikov à moins d’une seconde de la fin de la rencontre en est un exemple probant.

En troisième période seulement, il a stoppé à bout portant Teuvo Teravainen, Sebastian Aho et Svechnikov à deux reprises, tout en cédant un but sur un tir faible de la ligne bleue.

Le genre d’inconstance qu’il devra bannir de son jeu s’il souhaite se donner une chance de décrocher le poste de gardien auxiliaire l’année prochaine alors qu’il amorcera la dernière année de son contrat. Ça apparaît improbable, mais le vent peut encore tourner. Il en aura l’occasion du moins.

« On apprécie (sa combativité à l'entraînement). Il y a des jours où on se dit : "Wow, il était vraiment bon à l'entraînement". C'est ce qui arrive quand tu ne joues pas beaucoup. Les pratiques deviennent tes matchs et si tu fais ça, ça rapporte. Ça a rapporté aujourd'hui. Il a joué un match solide », a laissé tomber l’entraîneur.

« Je suis pas mal certain que vous allez le voir encore. Le but n'est pas d'utiliser Price jusqu'à la fin. Le but est de donner une occasion à Charlie de jouer ici. S'il joue bien, pourquoi pas », a-t-il ajouté.

Il s’agissait seulement du quatrième match de Lindgren depuis son rappel le 14 décembre. Son premier en 25 jours après sa première victoire acquise en tirs de barrage le 4 février contre les Devils du New Jersey.

Charlie Lindgren bondit sur une rondelle libre face aux Hurricanes. Photo : La Presse canadienne / Peter McCabe

Le monsieur avait toutes les raisons d’être rouillé. Julien ne l’avait pas exactement encensé non plus avant la rencontre se contentant d’affirmer qu’à « un moment donné, il faut envoyer l’autre gardien ». On a déjà vu plus grand vote de confiance.

Comment rester au sommet de son art dans ces conditions?

« Il faut s’entraîner. S’entraîner dur », a répondu Lindgren.

« Regarder faire le meilleur gardien au monde. C’est comme ça que tu fais. Tous les jours, je veux m’améliorer. Je ne tiens rien pour acquis. »

Y a-t-il un boulot plus ingrat que gardien substitut dans cette ligue? Oui. Gardien substitut à Carey Price.

Lindgren se démène dans les entraînements comme si les quatre cavaliers de l’apocalypse étaient à ses trousses. Affable, poli, toujours disponible; tous ses coéquipiers veulent le voir réussir, ça crève les yeux.

« C’est celui qui travaille le plus fort à l’entraînement. Ça devient difficile quand tu ne joues aucun match, mais il arrive avec une attitude positive, il travaille fort et il a été récompensé », a fait valoir Petry.

« Lindgren nous a procuré une bonne dose d’énergie. Mais on ne devrait pas toujours avoir besoin d’un gros arrêt en fin de rencontre », a estimé Phillip Danault.

N’empêche, grâce à ce petit bijou, il a permis à sa bande d’éviter de justesse une catastrophe et une troisième défaite cette saison après avoir pris une avance de 3-0.

C’est sa deuxième victoire de la saison, la quatrième par le second à Price, le pire total de la LNH, sur un pied d’égalité avec les Devils, après les immondes Red Wings et la fiche de 2-23-2 de Jimmy Howard.

Le jour où le Canadien a décidé de tirer un trait sur sa saison – bien qu’il ne le dira pas encore publiquement – Charlie Lindgren a tenté d’écrire une suite à sa carrière.

En rafale

Tomas Tatar a atteint le plateau des 60 points pour la première fois de sa carrière grâce à une récolte de 3 passes samedi soir contre les Hurricanes.

Il totalise un point de plus qu’Elias Pettersson, Brayden Point et Alex Ovechkin.

Julien a préféré parler du travail d’équipe plutôt que de l’individu.

« On peut parler de son trio. Son trio continue à faire du bon travail. Ce trio a beaucoup de succès, surtout contre les gros trios de l'autre équipe parce qu'il passe la majorité du temps en zone offensive, parce qu'il travaille fort en échec avant. Ils font des jeux, le repli est très bon. C'est de cette façon qu'ils neutralisent le meilleur trio des autres équipes. »

Brendan Gallagher était heureux de la victoire, mais pas soulagé pour autant. Pour une troisième fois d’affilée à domicile le Tricolore a pris l’avance par deux ou trois buts et a laissé l’adversaire revenir à hauteur. Inacceptable selon le petit attaquant.

« Ce n’est pas un soulagement, tu veux gagner chaque fois que tu es sur la glace. De la façon dont l’année s’est passée, c’est toujours mieux de gagner que de perdre. C’est pour ça qu’on vient à l’aréna tous les jours, c’est notre job. C’est un meilleur sentiment que lors des derniers matchs, c’est sûr. »