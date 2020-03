Les Maple Leafs battent les Canucks et creusent leur avance sur les Panthers

Le défenseur Martin Marincin a inscrit un rare but pour les Maple Leafs de Toronto, qui ont tenu le coup pour vaincre les Canucks de Vancouver 4-2, samedi soir.

Marincin, qui a amorcé la soirée avec seulement quatre buts en 223 matchs dans la LNH, a marqué son premier filet de la saison au début de la troisième période pour briser l'égalité de 2-2.

Frédérik Gauthier, Auston Matthews et Zach Hyman ont aussi marqué pour les Maple Leafs, qui se sont distancés à cinq points des Panthers de la Floride au 3e rang de la Division atlantique. Les Panthers ont perdu un deuxième match de suite samedi soir, 3-2 en tirs de barrage face aux Blackhawks de Chicago.

Le Canadien de Montréal est quant à lui à 9 points des Torontois.

Tyler Motte et Tanner Pearson ont trouvé le fond du filet pour les Canucks, qui accusent six points de retard derrière les Golden Knights de Vegas et le premier échelon de la Division pacifique.

Frederik Andersen a effectué un septième départ de suite pour les Maple Leafs et il a stoppé 25 rondelles. Thatcher Demko a terminé le match avec 26 arrêts pour les Canucks.