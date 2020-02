Charlie Lindgren face aux Hurricanes

« Tant qu’il y a de l’espoir, on va coacher pour gagner », avait dit Claude Julien plus tôt cette semaine pour justifier l'utilisation de Carey Price.

À moins que l'entraîneur est subitement changé d'opinion concernant son gardien substitut, l'emploi de Lindgren contre un rival direct en dit long sur l'évaluation que fait l'équipe d'elle-même.

« À un moment donné, il faut envoyer notre autre gardien aussi. On va lui donner la chance de nous aider », ont été les mots d'encouragement de l'entraîneur samedi matin au terme d'un entraînement optionnel.

Le gardien originaire de Lakeville, au Minnesota, effectuera son 5e départ depuis son rappel du Rocket de Laval le 14 décembre dernier.

Lindgren a remporté sa seule victoire contre les Devils le 4 février à son dernier match et a accordé quatre buts à ses trois derniers duels.

Il présente une fiche de 1-3-0, une moyenne de 3,48 et une efficacité de ,880.

Le pilote du Tricolore pourrait apporter un autre changement à sa formation si le défenseur Xavier Ouellet (commotion cérébrale) obtient le feu vert des médecins.

Le Québécois s'est blessé contre les Capitals le 20 février quand Garnet Hatthaway l'a envoyé tête première dans la bande. Il a raté les trois derniers matchs de l'équipe. Julien n'a toutefois pas précisé qui de Christian Folin ou Karl Alzner devrait lui céder le pas le cas échéant.

« J’ai eu une pratique complète hier, on a fait des situations de match, des cinq contre cinq en zone défensive, je pense qu’il n’y a rien de plus proche d’un match que ça. Ça a bien été, j’ai bien réagi, je me sens bien aujourd’hui. Il reste juste à aller chercher la dernière petite confirmation », a expliqué l'arrière de 26 ans.

Par ailleurs, on a vu Charles Hudon et Shea Weber pratiquer longuement le synchronisme en avantage numérique au début de l'entraînement.

Hudon a été employé au sein de la première vague avec l'avantage d'un homme contre les Rangers, sans toutefois parvenir à décocher un seul tir au filet. Il en avait eu une occasion fumante au tout début du match, à sa première présence sur la glace, mais avait fendu l'air.

Le Québécois voulait s'assurer que ça ne se reproduise pas et ne compte pas modérer ses ardeurs face aux Hurricanes.

« Quand tu le sais qu’elle est là, que tu peux la swinger le plus fort que tu peux, tu le fais », a laissé tomber l'attaquant.

Douze joueurs ont participé à l'exercice facultatif dont les deux gardiens, tous les défenseurs à l'exception de Jeff Petry ainsi que Max Domi, Joel Armia, Jake Evans et Hudon.

Montréal a perdu ses quatre derniers matchs (0-2-2) à domicile et a échappé cinq rencontres en février après avoir pris une avance de deux buts.

De leur côté, les Hurricanes ont remporté deux de leurs cinq derniers matchs et accusent un retard de deux points sur les Blue Jackets de Columbus, dernière équipe repêchée présentement.

Formation probable du CH :

Attaquants

Tatar-Danault-Gallagher

Lehkonen-Suzuki-Armia

Byron-Domi-Weal

Hudon-Evans-Weise

Défenseurs

Chariot-Weber

Kulak-Petry

Alzner (Ouellet)-Folin

Gardiens