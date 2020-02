Laurent Dubreuil gagne le premier 500 m du Championnat du monde de sprint

Dubreuil, de Lévis, a ensuite pris le 5e rang du premier des deux 1000 mètres qui seront courus ce week-end.

Le vainqueur du Championnat du monde de sprint sera établi après les quatre courses, samedi. Les temps des participants sont convertis en points et additionnés, le gagnant étant celui ayant cumulé le moins de points au total.

Ainsi, après la première journée, Dubreuil est au 2e rang avec 68,945 points derrière le Japonais Tatsuya Shinhama (68,720 points).

« C’était vraiment une bonne course au 500 m et je suis vraiment content de mon résultat. Je savais que j’avais des bonnes jambes. Tout au long de la semaine, je me sentais bien, même mieux qu’à Salt Lake City. On avait parlé de commencer fort le championnat avec une grosse course pour me mettre dans la course, puis c’est ça que j’étais capable de faire », a déclaré Dubreuil.

Du côté féminin, l'Albertaine Kaylin Irvine est la Canadienne la mieux classée après la première journée avec une 12e position au général.