« Tout le monde sera compétitif » - Lance Stroll

Lance Stroll sait qu'il ne doit pas manquer son coup cette saison.

L'équipe Racing Point s'est largement inspirée de la Mercedes-Benz W10 de 2019, et les temps inscrits à Barcelone montrent que l'équipe a travaillé dans la bonne direction.

Lance Stroll dans la RP20 Photo : Getty Images / Rudy Carezzevoli

Le fait que la concurrence ait mal pris le fait que Racing Point ait développé une voiture très semblable à la Mercedes-Benz W10 en dit long sur les craintes que les performances de la RP20 suscitent.

« Je viens de vivre mes meilleurs essais pré saison, sans contredit, a dit Stroll dans le paddock de Barcelone, jeudi. Mais de là à dire que c'est la voiture que j'attends depuis mes débuts en F1... Vous savez, les voitures vont chaque année de plus en plus vite. Cette voiture est meilleure que la Williams de 2017.

« Toutes les voitures sont plus rapides qu’en 2017, s'empresse-t-il de rajouter. Mais tout est question de comparaison avec la concurrence. »

La stabilité réglementaire entre 2019 et 2020 a permis aux équipes de corriger les erreurs de conception de 2019 et d'apporter à Barcelone des voitures plus abouties. C'est flagrant chez Williams, qui peut aspirer à marquer des points cette saison avec la FW43 que pilotera le Torontois Nicholas Latifi.

« Je pense que tout le monde sera compétitif cette saison, affirme Stroll. Toutes les équipes semblent satisfaites de leurs voitures, avec plus d’adhérence, plus d’appui. C’est la même chose pour moi, je trouve que la voiture est bien meilleure que celle de l’an dernier. »

Lance Stroll dans la RP20 (en haut) et Lewis Hamilton dans la W10 Photo : Getty Images / Rudy Carezzevoli / Charles Coates

Aux commentaires des concurrents sur les similitudes entre la RP20 et la W10, Lance Stroll répond que le mérite revient au personnel de Racing Point à Silverstone.

« On a une très bonne équipe à l'usine. Dans tous les secteurs, on a fait du bon boulot durant l’hiver pour développer la RP20.

« Comparé à la même date l'an dernier, cette fois, on a eu plus de temps pour travailler sur la RP20, et nous avons apporté à Barcelone un ensemble châssis /moteur compétitif », explique le Québécois.

La naissance de Racing Point il y a un an avait été ardue en raison de l'injection tardive de budget pour la conception de la RP01, après le rachat de l'équipe Force India par le consortium canadien.

Le personnel de Racing Point doit être fier et optimiste, car la RP20 a rempli ses premières promesses à Barcelone. Mais le développement commence à peine.

« Tout le monde va travailler fort d’ici la première course, nous compris, et en deux semaines, ça bouge vite en F1, rappelle-t-il, alors on ne verra qu’à Melbourne où nous nous situons par rapport aux autres. »

Lance Stroll, casqué, dans la RP20 au garage de Racing Point Photo : Racing Point / Glenn Dunbar

Jeudi, Stroll a fait presque jeu égal avec la Ferrari SF1000 de Sebastian Vettel. Racing Point pourrait-elle à Melbourne quitter le milieu de grille ?

« On peut bien sûr s’emballer avec les temps et les performances des essais pré saison, prévient le Québécois, mais une chose est sûre, c'est que je me sens bien dans l’auto, et c’est le plus important.

« Vivement qu’on soit à Melbourne », a conclu Lance Stroll, qui retournera en piste lors des premiers essais libres du Grand Prix d'Australie, vendredi 13 mars.