Mercedes-Benz termine en tête des essais pré saison

Valtteri Bottas a été le plus rapide, vendredi, de la sixième et dernière journée de travail au circuit de Barcelone.

Le Finlandais a enregistré le temps de référence en 1 min 16 s 196/1000 en pneus durs au terme de ses 77 tours.

Son coéquipier Lewis Hamilton a aussi tourné vendredi, voulant rattraper le temps perdu jeudi en raison de l'anomalie de pression d'huile.

Il a fait 90 tours et le cinquième chrono (1:16,410), en pneus mi-durs, à 21 centièmes de seconde du temps de son coéquipier.

Bottas a devancé de 73 millièmes de seconde le Néerlandais Max Verstappen, dans la Red Bull RB16 qui lui roulait en pneus tendres.

Les deux pilotes Renault ont terminé les essais dans le top 6, Daniel Ricciardo au troisième rang (1:16,276) et Esteban Ocon au sixième (1:16,433).

Moins d'un dixième de seconde sépare le top 3.

Sergio Pérez dans la RP20 de l'équipe Racing Point Photo : Racing Point / Steven Tee

Les deux pilotes canadiens avaient cédé leur place vendredi à leurs coéquipiers respectifs.

Chez Racing Point, Sergio Pérez a terminé au septième rang dans la RB20, avec un chrono de 1:16,634, réalisé en pneus tendres.

« Tout comme Lance (Stroll) jeudi, Sergio a beaucoup tourné, et n'a commis aucune erreur, ce qui nous a permis de passer au travers d'un programme de travail très chargé durant ces six jours, et ce malgré un petit souci de nature électrique ce matin qui nous a empêché de rouler suffisamment en pneus tendres », a dit Tom McCullough, directeur de la performance chez Racing Point.

Chez Williams, George Russell a fini neuvième (sur 15 pilotes) dans la FW43, qui une fois de plus a prouvé sa fiabilité. Le Britannique a enregistré un chrono de 1:16,871 au terme de ses 146 tours.