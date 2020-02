Thomas Bach ne veut pas confirmer les propos de Richard Pound

Thomas Bach a participé vendredi à une rencontre de presse téléphonique avec deux quotidiens, Asahi and Yomiuri, et l'agence de presse Kyodo.

Il n'a voulu parler que du présent, malgré l'insistance des journalistes qui voulaient savoir si le CIO se donnait en effet une fenêtre de trois mois avant de décider du sort des Jeux de 2020.

« Vous pouvez me poser la question de toutes les façons possible, je n'ajouterai pas d'huile sur le feu des spéculations, a tranché M. Bach. Nous travaillons pour faire de ces Jeux une réussite, et nous voulons nous assurer que les épreuves de qualification se déroulent bien. »

Rappelons que Richard Pound a expliqué que le CIO devra décider du sort des jeux de 2020 au plus tard en mai. Et un autre ancien vice-président du CIO est allé dans le même sens.

L'Australien John Coates, qui préside le comité de coordination des Jeux de Tokyo, a évoqué également cette même plage de trois mois.

John Coates (à gauche) et le président du COJO de Tokyo 2020, Yoshiro Mori Photo : Getty Images / TOSHIFUMI KITAMURA

Cela dit, Thomas Bach n'a pas voulu nier que la propagation du virus complique les choses.

« Les faits parlent d'eux-mêmes, a-t-il admis, mais je constate une grande solidarité entre les différentes autorités, les comités olympiques nationaux, les fédérations nationales et internationales pour tenter de combattre le virus. »

« Je rappellerais que Richard Pound a aussi dit que le CIO prévoyait toujours présenter la cérémonie d'ouverture des Jeux de 20002 le 24 juillet, comme prévu. C'est là-dessus que nous travaillons », a-t-il conclu.