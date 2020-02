Bobby Ryan inscrit un tour du chapeau à son premier match à Ottawa en trois mois

Les Sénateurs ont vaincu les Canucks de Vancouver 5-2, à domicile.

Ryan a marqué le deuxième but des Sénateurs en première période. Puis, en fin de match, il a marqué d'abord le but d'assurance avec 2 minutes 8 secondes à jouer et il a réussi son tour du chapeau, dans un filet désert, 19 secondes plus tard.

L'attaquant de 32 ans, qui a longuement parlé de ses problèmes d'alcool samedi avant le match contre le Canadien, a été chaudement ovationné par la foule ottavienne, enlacé par ses coéquipiers et encouragé par ses entraîneurs après son troisième but.

Ryan avait été blanchi à son premier match depuis le 16 novembre, mardi, contre les Predators à Nashville.

Connor Brown et Rudolfs Balcers ont aussi marqué pour les Sénateurs, qui mettaient fin à une série de quatre défaites.

J.T. Miller et Tyler Toffoli ont inscrit les filets des Canucks, qui avaient gagné leurs deux derniers matchs.