Le Canadien en avance face aux Rangers après 20 minutes

Après 20 minutes, c'était 1-0 pour le Tricolore.

Max Domi a ouvert la marque après seulement trois minutes de jeu quand sa passe à l'embouchure du filet à Tomas Tatar a été déviée dans le filet en heurtant dans sa course le patin du défenseur des Rangers Adam Fox.

Plus tôt jeudi, le Canadien a rappelé d'urgence Charles Hudon du Rocket de Laval, afin de pallier l'absence de Jonathan Drouin. De retour au jeu il y a quelques semaines après une longue absence, Drouin est maintenant ennuyé par une blessure à une cheville. Il avait dû subir une opération au poignet gauche à la mi-novembre.



Les Rangers ont remporté leurs quatre derniers matchs et arrivent à Montréal au plus fort de la course aux séries dans l'Est. Ils comptent 72 points, quatre de moins que la dernière équipe repêchée, les Blue Jackets de Columbus, mais ont trois matchs en main.

Le Canadien a quant à lui 67 points, à sept d'une place dans les séries.