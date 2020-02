Le Canadien perd un 10e match après avoir mené après deux périodes

En avance 2-1 après 40 minutes de jeu, le Canadien de Montréal a encore laissé filer la victoire en troisième période, pour la dixième fois cette saison dans pareille situation, et s'est incliné 5-2 devant les Rangers de New York, jeudi soir, au Centre Bell.

C'est aussi la quatrième fois d'affilée que le Tricolore perd une avance de deux buts ou plus dans son amphithéâtre. Le Canadien en avait gaspillé une de deux buts mardi, dans un revers en prolongation de 4-3 face aux Canucks de Vancouver, de trois buts le 15 février, en route vers une défaite en prolongation de 4-3, face aux Stars de Dallas, et de deux buts le 10 février, dans un revers de 3-2 face aux Coyotes de l'Arizona.

Le Canadien avait commencé la journée à sept points des Maple Leafs de Toronto et d'une place en séries éliminatoires.

Pour un troisième match de suite, Max Domi a été la bougie d'allumage du Canadien. L'attaquant a ouvert la marque après seulement trois minutes de jeu quand sa passe à l'embouchure du filet à Tomas Tatar a été déviée dans le filet en heurtant dans sa course le patin du défenseur des Rangers Adam Fox.

Il s'agissait pour Domi d'un sixième point en quatre matchs.

Les Rangers ont obtenu quelques occasions en première période, mais Carey Price (30 arrêts) a été solide. Il a réussi de beaux arrêts avec ses jambières aux dépens de Chris Kreider et Greg McKegg.

La deuxième période a pris du temps à s'animer, mais Tomas Tatar a réveillé les endormis avec une superbe triple feinte en échappée, bien lancé par Brendan Gallagher, pour déculotter Alexandar Georgiev avec 2:59 à jouer à la période.

C'était alors 2-0 et le Canadien semblait bien en selle. Dale Weise aurait pu assommer les Rangers quelques instants plus tard, mais il s'est buté à Georgiev.

Et à peine 33 secondes après le but de Tatar, Phillip Di Giuseppe a dévié une rondelle derrière Carey Price pour réduire l'écart à un but en inscrivant son premier avec les Rangers.

En troisième, Mika Zibanejad a bourdonné pendant toute la première partie de la période, d'abord sans succès, puis son tir depuis le point de mise en jeu à la gauche de Price a créé l'égalité 2-2. L'ancien des Sénateurs d'Ottawa a du même coup atteint le plateau des 30 buts pour une deuxième saison de suite.

Joe Fox a ensuite donné aux Rangers leur première avance de la rencontre quand son tir voilé s'est faufilé entre les jambières de Price, qui n'a jamais vu la rondelle.

Ryan Strome a doublé l'avance new-yorkaise avec moins de 5 minutes à jouer, puis Marc Staal a complété la marque dans un filet désert.

Plus tôt jeudi, le Canadien a rappelé d'urgence Charles Hudon du Rocket de Laval, afin de pallier l'absence de Jonathan Drouin. De retour au jeu il y a quelques semaines après une longue absence, Drouin est maintenant ennuyé par une blessure à une cheville. Il avait dû subir une opération au poignet gauche à la mi-novembre.

Le Canadien jouera son prochain match samedi, quand il accueillera les Hurricanes de la Caroline.