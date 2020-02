Seth Sinovic, un ancien de l'Impact - ou presque

Les choix de son entraîneur et son état de santé le permettant, Seth Sinovic affrontera son ancienne équipe, samedi, au stade olympique. En quelque sorte.

C’était à la fin de 2011, et l’Impact s’apprêtait à faire le saut en MLS. Comme c’est la coutume, le nouveau club du circuit a eu droit à son repêchage d’expansion. À Kansas City, le Bleu-blanc-noir est allé chercher Sinovic, qui venait de s’y imposer comme arrière gauche titulaire... on y reviendra.

Les plus malins s’exclament probablement déjà que le type en question n’a jamais joué à Montréal. C’est exact.

Moins d’une semaine après ce repêchage, l’Impact a cédé Sinovic à Kansas City avec un montant d’allocation – à la belle époque où l'on ne faisait pas la distinction entre « général » et « ciblé » – pour faire l’acquisition de celui qui deviendrait son premier capitaine en MLS, Davy Arnaud.

Sinovic se souvient d’avoir parlé au téléphone avec l’entraîneur d’alors, Jesse Marsch.

Pour tout joueur qui n’est pas protégé lors d’un repêchage d’expansion, l’exercice soulève bien des questions. Avec le recul, le défenseur aujourd’hui âgé de 33 ans, qui a signé un contrat à titre de joueur autonome avec le Revolution de la Nouvelle-Angleterre après la saison dernière, soutient qu’il n’a été qu’une monnaie d’échange tout au long du processus.

« Je voulais rester [à Kansas City], raconte-t-il au bout du fil. Je viens de là-bas. J’étais plutôt opposé à l’idée d’aller à Montréal – ce n’est rien contre l’organisation ou quoi que ce soit, c’est juste que j’étais dans une situation, à Kansas City, où je croyais enfin avoir trouvé mes repères. »

Il faut comprendre Sinovic. S’il fait partie de l’équipe du Revolution qui affrontera l’Impact, ce samedi, au stade olympique – une gêne aux ischio-jambiers pourrait le garder à la maison –, ce sera pour lui le vrai début de son retour aux sources.

C’est le Revolution qui a choisi Sinovic au 25e rang du repêchage de 2010. Cette saison-là, il disputait déjà 20 matchs. Pourtant, deux semaines après le coup d’envoi de la campagne suivante, le Revolution le libère.

Sinovic trouve un plan B chez lui, à Kansas City, quelques semaines plus tard. Et quel plan B! Pendant l’été 2011, le jeune défenseur latéral gauche s’établit comme un titulaire indiscutable pour l’entraîneur Peter Vermes. Un mal pour un bien, reconnaît Sinovic avec le recul.

À Kansas City, Sinovic gagne ensuite trois Coupes des États-Unis. Il soulève surtout la coupe MLS en 2013, après une finale plus mémorable pour sa météo (-7 degrés Celsius et du givre sur la pelouse) que pour son soccer (victoire de Kansas City aux tirs au but après un verdict nul de 1-1).

L’organisation a finalement choisi de laisser partir Sinovic après la saison 2019, ce qui a permis au joueur de retrouver son premier club, qui a « complètement changé depuis 10 ans – en mieux ». Un autre mal pour un bien.

En 2013, se souviendront peut-être les supporteurs de l’Impact, Kansas City a subi deux défaites en trois affrontements contre Montréal. Rien ne prédestinait les deux équipes à devenir des rivales, mais c’est bel et bien ce qu’elles étaient au cours des trois ou quatre premières années du Bleu-blanc-noir en MLS.

Tous les matchs étaient hachés, robustes, avec un carton rouge par-ci et une escarmouche en bordure de terrain par-là. Chaque rencontre était « chaudement disputée et difficile », reconnaît Sinovic.

L’œuvre intégrale de cette équipe est, fort heureusement, bien plus intéressante que ses démêlés avec Montréal ou sa victoire de 2013. Le Sporting de l’époque a été une équipe asphyxiante pour ses adversaires, avec une pression sans relâche et des capacités physiques construites au cours de séances d’entraînement courtes, mais intenses.

« Ça se reflétait sur le terrain, souligne Sinovic. Quand nos trois ou quatre joueurs les plus avancés pressaient bien l’adversaire, ça rendait le jeu plus prévisible pour les quatre ou cinq gars restés derrière. Ça nous permettait de marquer les adversaires de manière très serrée et de leur appliquer de la pression pendant tout le match. »

Cette équipe s’était attiré des compliments d’un peu partout en MLS. Un certain Thierry Henry, par exemple, n’avait pas tari d’éloges envers Kansas City, comme le rappelait récemment le collègue Andrew Wiebe du site de la MLS.

« Ils attaquent ensemble, ils défendent ensemble, avait dit Henry en 2012. Ils sacrifient leurs corps, ils bloquent des tirs. Ils sont très entreprenants. Ils ont la bonne attitude. Il faut saluer le travail formidable que fait leur entraîneur depuis un an et demi. Ils sont tellement bien organisés. L’entraîneur emploie la bonne structure et la bonne tactique chaque fois pour les aider. »

Sinovic, flatté, s’attend pleinement à ce que le nouvel entraîneur-chef de l’Impact connaisse beaucoup de succès dans son rôle. Il souhaite simplement que ça ne commence pas contre son Revolution, samedi.

« C’était un joueur incroyable, qui a eu une grande carrière, indique Sinovic. Il connaît le jeu très bien, évidemment, et je ne serais pas du tout surpris que sa carrière d’entraîneur soit exceptionnelle. »

« Notre équipe voudra attaquer et créer beaucoup d’occasions, poursuit-il. Nous savons que ce sera un match très difficile à Montréal. […] J’ai regardé un peu de leur match de la Ligue des champions [de la CONCACAF au Costa Rica] l’autre jour, et on dirait qu’ils auront une très bonne équipe cette année. Ce sera un défi. »