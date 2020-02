Kim Clijsters invitée au tournoi d'Indian Wells

Clijsters a déjà remporté le tournoi californien deux fois, en 2003 et en 2005.

Après un premier retour en 2009, elle a arrêté le tennis pendant huit ans pour élever ses enfants.

La championne belge a disputé son premier match à Dubaï le 17 février, et a été battue, non sans s'être bien défendue, par l'Espagnole Garbine Muguruza en deux manches de 2-6 et 6-7 (6/8).

Avant de se rendre en Californie, Kim Clijsters disputera le tournoi de Monterrey, au Mexique.

Les organisateurs du tournoi d'Indian Wells ont également donné des laissez-passer à Novak Djokovic et à Rafael Nadal pour le double.

Mais pas pour jouer ensemble.

Djokovic aura comme partenaire son compatriote Viktor Troicki tandis que Nadal sera accompagné de son compatriote Marc Lopez.

Le tournoi d'Indian Wells (WTA et ATP) se déroule du 9 au 17 mars.