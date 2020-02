[EN DIRECT] Benfeito en or au 10 m, Gagné domine le 3 m à Montréal

Benfeito avait terminé les tours préliminaires en 1re place avec 359,75 points et elle a réussi un total un peu inférieur de 355,10 points en finale après un dernier plongeon qui ne lui a donné que 52,80.

La Québécoise cherchait à obtenir un total de 375 points, mais elle a facilement dominé la compétition pour obtenir l'or.

« Je suis vraiment contente de gagner l'or à la maison, mais j'étais si près de mon objectif de points, alors je suis un peu fâchée. Mais c'est quand même vraiment bien de gagner deux médailles d'or à la maison », a déclaré Benfeito.

C'est la première compétition de l'année et je n'ai pas compétitionné depuis six mois. Alors, ça fait du bien d'être de retour et de gagner l'or à la maison!

Meaghan Benfeito