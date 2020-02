Benfeito en or au 10 m, Gagné domine le 3 m à Montréal

Benfeito avait terminé les tours préliminaires en 1re place avec 359,75 points et elle a réussi un total un peu inférieur de 355,10 points en finale après un dernier plongeon qui ne lui a donné que 52,80.

La Québécoise cherchait à obtenir un total de 375 points, mais elle a facilement dominé la compétition pour obtenir l'or.

« Je suis vraiment contente de gagner l'or à la maison, mais j'étais si près de mon objectif de points, alors je suis un peu fâchée. Mais c'est quand même vraiment bien de gagner deux médailles d'or à la maison », a déclaré Benfeito.

C'est la première compétition de l'année et je n'ai pas compétitionné depuis six mois. Alors, ça fait du bien d'être de retour et de gagner l'or à la maison! Meaghan Benfeito

La Russe Iuliaa Timoshinina a terminé au 2e rang avec 347,40 points, alors que la Malaisienne Pandelela Pamg a conclu au 3e rang avec 337,55 points.

Le pointage de 256,55 points de sa compatriote Caeli McKay n’est pas suffisant pour lui donner accès à la finale, plus tard en journée. Elle a terminé en 11e place.

Gagné épate au 3 m

Du côté masculin, Philippe Gagné était le seul représentant de l’unifolié en finale du 3 m. Le Québécois avait conclu les qualifications au sommet du classement avec un pointage de 474,10, soit 20 points devant son plus proche rival.

La demi-finale m’a mise en confiance pour la finale. Quand je fais la finale en série mondiale, je sais que le podium ça se peut, mais vu que j’ai gagné la demi-finale, ça m’a mis en confiance pour la finale ce soir.

C'est la première médaille individuelle de Gagné en Série mondiale. De commencer avec une d’or, je dirais que c’est bizarre!

C’est la première compétition de la saison, on ne s’attendait pas à des résultats comme ça. Non seulement je repars avec une médaille d’or mais aussi deux pointages assez stables. C’est une belle journée.

En finale, c'est par 40 points qu'il a distancé le Britannique Jack Laugher, médaillé d'argent, avec un pointage de 471,30 points.

C'était exceptionnel. J'étais dans l'eau et j'entendais la foule crier , a simplement déclaré Gagné après sa victoire.

Je savais que si je faisais le plongeon sur la tête comme je sais le faire, c’est l’or qui m’attendait. Rendu là, c’était de faire ce qu’on fait à l’entraînement. C’est pour ça qu’on le fait des centaines et des centaines de fois, pour qu’on soit à l’aise de le faire.

L'Américain Mike Hixon a terminé au 3e rang alors que l’autre Canadien, François Imbeau-Dulac, a dû se contenter d’une 12e place, avec 360,90 points, et il n'a pas pris part à la finale.

Enfin, au 10 m synchro mixte, Vincent Riendeau et Caeli McKay ont gagné le bronze. Ce sont les Russes Viktor Minibaev et Ekaterina Beliaeva qui l'ont emporté devant les Mexicains Jose Balleza Isaias et Maria Jose Sanchez Moreno.