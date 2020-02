[EN DIRECT] L'or pour Benfeito et McKay au 10 m synchro à Montréal

Meaghan Benfeito et Caeli McKay ont remporté la médaille d'or au 10 m synchronisé de la Série mondiale de plongeon de la FINA, à Montréal, vendredi.

Les Canadiennes ont obtenu une note totale de 313,02 points pour leurs cinq plongeons. Les Malaisiennes Mun Yee Leong et Pandelela Rinong Pamg ont pris le deuxième rang avec un pointage de 297, 66 et les Russes Ekaterina Beliaeva et Iuliia Timoshinina ont quant à elle gagné la médaille de bronze avec 288,30 points.

La Série mondiale de plongeon est aussi une victime collatérale de la propagation du coronavirus. Plusieurs pays, dont le Japon, la Corée du Sud, l’Italie et la France ont en effet fait l’impasse sur la compétition. Les Chinois brillent aussi par leur absence en raison de problèmes de visa.

Suivez en direct la Série mondiale de plongeon de la FINA à Montréal.

Ne ratez rien de l'action avec la description de René Pothier et l'analyse de Roseline Filion.

Horaire de la journée 12 h : 10 m synchro - Femmes- Finale

13 h 15 : 3 m synchro - Hommes- Finale

17 h 30 : 3 m synchro - Femmes - Finale

18 h 40 : 10 m synchro - Hommes - Finale

