Novak Djokovic avance facilement à Dubaï

La première tête de série l'a emporté après 66 minutes de jeu en deux manches identiques de 6-2.

Quadruple vainqueur du tournoi (2009, 2010 2011 et 2013), Djokovic rencontrera dans le dernier carré le gagnant de l'affrontement français entre Gaël Monfils (no 3) et Richard Gasquet.

Monfils est à la recherche d'une douzième victoire d'affilée.

Dans l'autre demi-finale, le Grec Stefanos Tsisipas (no 2) a rendez-vous avec le Britannique Daniel Evans.

Tsitsipas a remporté un affrontement de près de deux heures et demie contre l'Allemand Jan-Lennard Struff.

Le récent champion du tournoi de Marseille, tombeur du Canadien Félix Auger-Aliassime en finale, a éprouvé quelques difficultés avant de triompher 4-6, 6-4 et 6-4 face à Struff.

« C'était très serré, j'étais un peu fatigué aujourd'hui, a expliqué Tsitsipas. Ce match était important pour moi, donc j'ai essayé de le cacher. »

Evans s'est lui imposé 6-2 et 7-6 (11/9) contre le Russe Andrey Rublev (no 6).

« Je n'avais juste pas envie de disputer une troisième manche, je pense que c'est ce qui a fait la différence », a confié le 37e joueur mondial.

Le Britannique de 29 ans a disputé deux finales sur le circuit de l'ATP, mais ne compte aucun titre à son palmarès.

Aucun joueur canadien ne participe au tournoi.